Buy European Food: UE punta sull’agroalimentare locale.

La Commissione Europea ha annunciato un’iniziativa strategica di ampia portata, denominata “Buy European Food”, con l’obiettivo di rafforzare il settore agroalimentare europeo e di contrastare le crescenti sfide che lo affliggono.

L’annuncio, formalizzato tramite un videomessaggio della Presidente Ursula von der Leyen durante l’apertura delle Giornate Agroalimentari dell’Unione, segna un impegno concreto a favore di un comparto cruciale per l’economia e la sicurezza alimentare del continente.

La decisione è maturata in un contesto di crescente turbolenza, caratterizzato da una molteplicità di fattori di stress.

Dazi imposti da terzi paesi, l’impennata dei costi di produzione, dall’energia alle materie prime, e l’intensificazione degli eventi meteorologici estremi – siccità prolungate, inondazioni devastanti, ondate di calore – stanno mettendo a dura prova la resilienza degli agricoltori e dei pescatori europei.

L’importanza del settore agroalimentare europeo va ben oltre il mero contributo al Prodotto Interno Lordo.

Von der Leyen ha enfatizzato il ruolo strategico di questo comparto come pilastro dell’indipendenza alimentare dell’Unione, fornendo un approvvigionamento stabile e di alta qualità per i suoi 450 milioni di cittadini.

La sicurezza alimentare non è solo una questione di disponibilità, ma anche di qualità, tracciabilità e sostenibilità – valori intrinsecamente legati alla produzione europea.

La campagna “Buy European Food” non si limita a un mero sostegno economico, ma mira a promuovere una maggiore consapevolezza tra i consumatori riguardo ai benefici di scegliere prodotti locali.

L’iniziativa si prefigge di educare il pubblico sull’impatto positivo che le loro scelte di acquisto possono avere sull’ambiente, sull’economia locale e sulla tutela del paesaggio.

In un’epoca dominata da filiere globalizzate e spesso opache, la valorizzazione del “Made in EU” rappresenta un atto di responsabilità e di fiducia.

Inoltre, la campagna si propone di affrontare le distorsioni del mercato globale, sostenendo una concorrenza leale e promuovendo standard di produzione elevati che garantiscano la salute dei consumatori e la tutela dell’ambiente.

La Commissione Europea intende rafforzare il dialogo con i produttori, le associazioni di categoria e gli Stati membri per definire strategie mirate e innovative, che consentano al settore agroalimentare europeo di affrontare le sfide future con maggiore competitività e resilienza, preservando al contempo le sue radici culturali e il suo patrimonio di conoscenze tradizionali.

L’obiettivo finale è costruire un sistema alimentare europeo più robusto, equo e sostenibile, in grado di garantire la sicurezza alimentare e il benessere delle generazioni future.