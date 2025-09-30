Caffè a rischio: l’Italia al bivio tra costi e futuro.

La tazzina di caffè, icona indiscussa del quotidiano italiano, si trova a un bivio.

L’amato rituale rischia di subire una trasformazione profonda, minacciata da un’impennata dei costi delle materie prime che, in alcuni casi, ha superato il 90% negli ultimi dodici mesi.

L’Istituto Italiano Espresso (Iei), in occasione della Giornata Internazionale del Caffè, solleva un allarme urgente, evidenziando una crisi sistemica che rischia di compromettere la sostenibilità economica del settore.

La situazione è il risultato di una complessa interazione di fattori globali.

Anni di produzione insufficiente, esacerbati dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico – siccità prolungate, eventi meteorologici estremi – hanno ridotto drasticamente la disponibilità di varietà tradizionali, pilastri fondamentali per l’eccellenza del caffè italiano.

Contestualmente, la domanda globale è in costante crescita, alimentata dall’espansione dei mercati emergenti come Cina e India, dove il caffè sta rapidamente diventando una bevanda di tendenza.

Questa pressione si riflette sull’intera filiera.

Le torrefazioni, impegnate a mantenere standard qualitativi elevati, si trovano costrette a una continua ricerca di soluzioni innovative e fonti alternative, spesso a prezzi più alti.

I costi di importazione, già elevati, sono ulteriormente aggravati dalla speculazione sui mercati delle commodities, creando un circolo vizioso che rende sempre più difficile per le aziende assorbire l’aumento dei costi.

Anche se gli aumenti si riflettono sui listini, l’impatto sulla percezione del consumatore è spesso diluito, creando una disconnessione tra la realtà economica del settore e l’esperienza quotidiana.

L’Iei, consapevole della gravità della situazione, aveva precedentemente proposto la creazione di un tavolo di filiera, un’iniziativa volta a coinvolgere tutti gli attori del settore, dai produttori ai distributori, fino ai consumatori finali.

L’obiettivo è quello di creare un dialogo costruttivo e collaborativo, in grado di affrontare le sfide comuni e trovare soluzioni sostenibili nel lungo periodo.

La Giornata Internazionale del Caffè rappresenta un’occasione cruciale per ribadire l’importanza della collaborazione.

Il vero punto di forza del settore non risiede nella competizione, ma nell’unità e nella condivisione di conoscenze ed esperienze.

Il 2025, anno dedicato alla celebrazione della Giornata Internazionale del Caffè, si pone sotto il tema dell’abbraccio collaborativo, un invito a superare le divisioni e a lavorare insieme per garantire un futuro prospero e sostenibile per il caffè e per tutte le persone che vi sono coinvolte.

È necessario promuovere pratiche agricole responsabili, investire in tecnologie innovative e sensibilizzare i consumatori sull’importanza di un consumo consapevole e sostenibile.

Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile preservare la qualità e l’accessibilità di una tazzina di caffè che continua a rappresentare un momento di piacere e convivialità per milioni di italiani.