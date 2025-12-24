Caffo acquisisce Valle Talloria: nuova produzione Cinzano nelle Langhe

Italian Wine Brands (IWB), società vinicola quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, ha finalizzato la dismissione del complesso produttivo di Valle Talloria, situato nel cuore delle Langhe, a Diano D’Alba (Cuneo), cedendolo al Gruppo Caffo 1915, impresa storica legata alla produzione dell’Amaro del Capo, per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro, con un saldo immediato di 9,1 milioni.

Questa operazione, anticipata nel mese precedente, si inserisce all’interno di una più ampia strategia di ottimizzazione industriale denominata “Progetto One Company,” avviata da IWB, che prevede una revisione delle risorse e delle attività aziendali.

La cessione, programmata per il giugno 2024, consente al Gruppo Caffo di acquisire una capacità produttiva strategica essenziale per la gestione del marchio Cinzano, recentemente acquisito da Campari, e di creare un polo dedicato alla conservazione del proprio patrimonio storico.

L’acquisizione rappresenta un punto di svolta per il Gruppo Caffo, consentendo la creazione di una nuova sede operativa per la produzione di Vermouth e Spumante Cinzano, a meno di due mesi dall’ingresso di Caffo nel capitale di Cinzano.

La decisione di trasferire la produzione nelle Langhe simboleggia un omaggio alle radici enologiche italiane e una riconferma dell’impegno di Caffo verso il “made in Italy”.

Cinzano, uno dei primi marchi italiani a raggiungere successo internazionale, vanta una storia che affonda le sue radici nel 1757 e che, grazie a questa operazione, troverà nuova linfa produttiva e narrativa.

Il complesso di Valle Talloria, ora polo Cinzano, diventerà non solo un centro di produzione all’avanguardia, ma anche un custode della memoria storica del marchio, ospitando un archivio che documenta l’evoluzione di una delle realtà più iconiche del panorama vinicolo italiano, proiettandola verso il futuro con una rinnovata identità e un’ulteriore affermazione sul mercato globale.

L’operazione testimonia un riposizionamento strategico per entrambi i gruppi, con IWB che concentra le proprie risorse su aree di business ritenute più performanti e Caffo che consolida la propria presenza nel settore attraverso l’integrazione di un marchio storico e prestigioso come Cinzano.