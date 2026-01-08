Callipo: buoni benzina per i dipendenti contro l’inflazione

Il Gruppo Callipo, attento alle dinamiche socio-economiche che investono il Paese, ha formalizzato un’iniziativa volta a mitigare l’impatto dell’inflazione sui propri dipendenti.

Oltre quattrocento lavoratori, distribuiti tra i siti produttivi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, riceveranno un sostegno economico sotto forma di buoni benzina del valore di 950 euro.

L’accordo, siglato con la confederazione sindacale Fai-Cisl, rappresenta un tassello significativo di un più ampio progetto di welfare aziendale, volto a promuovere il benessere e la qualità della vita della forza lavoro.

Pippo Callipo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha sottolineato come il provvedimento si inserisca in una strategia consolidata, testimonianza dell’impegno del Gruppo verso i propri collaboratori.

L’attuale contesto economico, segnato da un’inflazione persistente che erode il potere d’acquisto delle famiglie, richiede interventi mirati e concreti.

Questo premio non è un gesto isolato, ma una conferma della filosofia aziendale che premia l’impegno e la dedizione dei dipendenti, riconoscendone il valore intrinseco.

Il Gruppo Callipo considera i propri lavoratori come un asset strategico, consapevole che la loro motivazione e soddisfazione siano fondamentali per il successo aziendale.

L’iniziativa si configura come un investimento nel capitale umano, un segnale tangibile di responsabilità sociale e di attenzione verso le esigenze del personale.

L’accordo con la Fai-Cisl, frutto di un dialogo costruttivo e continuativo, testimonia la volontà di costruire un rapporto sindacale basato sul rispetto reciproco e sulla condivisione di obiettivi comuni.

Questo sostegno economico si affianca a una gamma più ampia di benefit e agevolazioni già previste dal programma di welfare aziendale.

Oltre ai tradizionali premi di produttività, i dipendenti possono usufruire di convenzioni commerciali vantaggiose, prestiti a condizioni agevolate e un sistema di supporto all’assistenza sanitaria.

Particolare attenzione è dedicata alle famiglie, con bonus dedicati alla cura dei bambini, che spaziano dal nido all’asilo, e un sostegno attivo alle attività sportive dei figli dei dipendenti.

L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante, in grado di favorire l’equilibrio tra vita professionale e vita privata.