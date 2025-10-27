Coca-Cola in Italia: un motore economico da 1,142 miliardi

Nel contesto economico italiano del 2024, la presenza di Coca-Cola e delle sue realtà affiliate – Coca-Cola HBC Italia e Sibeg – si rivela un motore significativo di sviluppo, generando risorse complessive per 1,142 miliardi di euro, una cifra che, pur rappresentando uno 0,05% del Prodotto Interno Lordo nazionale, incarna un impatto ben più ampio di una semplice entità finanziaria.

La ricerca biennale condotta dalla SDA Bocconi School of Management non si limita a quantificare l’apporto economico, ma ne svela le implicazioni sociali e occupazionali, delineando un ecosistema industriale complesso e ramificato.

L’azienda si configura come il principale datore di lavoro nel settore delle bevande, un ruolo di primaria importanza in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, evento per il quale Coca-Cola si appresta a celebrare la sua più longeva partnership con il Movimento Olimpico, assumendo il ruolo di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, un’occasione di visibilità e di investimento nel tessuto sociale italiano.

“Questo studio è una fotografia dinamica del nostro ruolo in Italia, un invito a guardare oltre l’immagine del brand,” afferma Cristina Camilli, Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Coca-Cola Italia.

Il dato di 2.688 persone impiegate direttamente o indirettamente è solo la punta dell’iceberg.

La loro dedizione e professionalità innescano un effetto moltiplicatore, irradiando benefici economici e sociali a una platea di oltre 30.000 persone lungo l’intera filiera, dai produttori agli addetti alla logistica, dai distributori ai rivenditori.

L’impatto sull’occupazione si consolida, raggiungendo i 29.840 posti di lavoro, pari allo 0,12% dell’occupazione nazionale, un incremento del 10% rispetto al 2022.

Questa dinamica si traduce in un rapporto virtuoso: per ogni dipendente diretto, si generano oltre undici opportunità di lavoro nell’economia italiana, contribuendo in maniera significativa al sostentamento di circa 64.000 famiglie, come evidenziato dai dati Istat.

L’ancoraggio storico di Coca-Cola in Italia, con una presenza radicata fin dal 1927, testimonia un impegno a lungo termine verso lo sviluppo del Paese.

La crescita continua dell’azienda si traduce in un impulso positivo per l’intera nazione, alimentando una spirale di prosperità e innovazione.

La solida rete di fornitori, composta da 1.508 aziende italiane che hanno contribuito con beni e servizi per un valore superiore a 626 milioni di euro nel 2024, sottolinea l’importanza di Coca-Cola come volano per la crescita di un vasto numero di imprese locali, sostenendo la filiera produttiva e promuovendo la specializzazione.

Parallelamente all’impegno economico, la ricerca della SDA Bocconi School of Management evidenzia l’attenzione di Coca-Cola verso le comunità locali, con il finanziamento di 116 iniziative sul territorio, per un investimento complessivo che supera i 4 milioni di euro.

Queste iniziative spaziano dalla promozione dell’educazione alla tutela dell’ambiente, passando per il sostegno a progetti di inclusione sociale, dimostrando una visione aziendale che integra la redditività con la responsabilità sociale d’impresa, mirando a un impatto positivo e duraturo sul tessuto italiano.