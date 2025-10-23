Compagnia del Gusto: L’Eccellenza Agroalimentare Italiana Rilancia

Compagnia del Gusto Holding SpA: Un Nuovo Paradigma per l’Eccellenza Agroalimentare ItalianaLa famiglia Cosulich, con una visione lungimirante e un profondo legame con il patrimonio agroalimentare italiano, ha dato vita a Compagnia del Gusto Holding SpA, una piattaforma innovativa progettata per catalizzare e amplificare il valore delle eccellenze del Food e Beverage.

La Holding non si presenta come una semplice aggregazione di aziende, ma come un vero e proprio ecosistema integrato, mirato a ridefinire gli standard di competitività nel dinamico scenario globale.

La struttura operativa si articola in tre distinte, ma interconnesse, business unit: Compagnia del Mare, focalizzata su prodotti ittici di alta qualità e sostenibili; Compagnia delle Vigne, custode di vitigni autoctoni e pratiche vitivinicole all’avanguardia; e Compagnia dei Sapori, dedicata a una gamma diversificata di specialità alimentari, frutto di tradizioni artigianali e innovazione tecnologica.

Questa tripartizione riflette l’ampiezza e la ricchezza del panorama agroalimentare italiano, riconoscendone la frammentazione come punto di forza da valorizzare attraverso l’integrazione.

L’ambizione della Holding va oltre la semplice crescita del fatturato, stimato in circa 200 milioni di euro a livello globale.

L’obiettivo primario è la creazione di sinergie industriali e commerciali che ottimizzino la filiera, dalla logistica integrata, con particolare attenzione alla tracciabilità e alla riduzione dell’impatto ambientale, agli approvvigionamenti condivisi, garantendo la massima efficienza e resilienza.

In questo modo, Compagnia del Gusto Holding si propone come interlocutore unico e strategico per buyer nazionali e internazionali, facilitando l’accesso ai mercati e semplificando le relazioni commerciali.

A guidare questa iniziativa, un team di eccellenze.

Sergio Albarelli, Presidente, forte di una consolidata esperienza internazionale nella consulenza strategica e finanziaria, offre una prospettiva globale e una solida base gestionale.

Ettore Nicoletto, CEO, apporta una profonda conoscenza del mondo del vino e una comprovata capacità di gestire imprese multinazionali, elementi cruciali per affrontare le sfide di un mercato sempre più complesso e competitivo.

Un gruppo di partner strategici, tra cui Carlo Trabattoni, Carlo Tamburi, Paolo Vanoni, Paolo Intermite, Gabriele Milani e Federico Cosulich, completa il quadro, apportando competenze specifiche e una visione condivisa.

L’agroalimentare italiano rappresenta un vero patrimonio nazionale, un motore di crescita economica e un vettore di promozione culturale.

Il settore Food e Beverage, in particolare, è destinato a una crescita significativa nei prossimi anni, trainato da una domanda globale sempre più attenta alla qualità, all’autenticità e alla sostenibilità.

Compagnia del Gusto Holding si posiziona come un attore proattivo in questo scenario, abbracciando un modello di business che coniuga responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.

La Holding intende intercettare la crescente domanda internazionale di prodotti autentici, sani e di alta qualità, promuovendo l’eccellenza dell’Agrifood italiano verso nuovi mercati e consolidando la sua leadership a livello globale.

L’approccio non si limita alla commercializzazione, ma include la valorizzazione del territorio, la tutela delle tradizioni e l’investimento in ricerca e sviluppo per garantire la competitività nel lungo termine.