Conserve Italia: Crescita Record e Investimenti per la Filiera Agricola

Conserve Italia: Un Anno di Crescita e Investimenti a Sostegno della Filiera Agricola ItalianaL’esercizio 2024-25 si configura come un capitolo di particolare rilievo nella storia di Conserve Italia, con liquidazioni erogate ai propri soci produttori che raggiungono la cifra senza precedenti di oltre 106 milioni di euro.

Questo dato, che segna un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, riflette la solida performance del Consorzio, composto da 35 cooperative agricole e custode di marchi storici come Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.

L’ammontare delle liquidazioni, in costante ascesa negli ultimi cinque anni (+60%), è direttamente proporzionale al conferimento di 549.542 tonnellate di materie prime – pomodori, frutta e ortaggi – trasformate all’interno degli stabilimenti del Gruppo.

Questa mole di produzione testimonia la fiducia dei soci nel Consorzio e l’efficacia del modello cooperativo.

Durante l’Assemblea dei Soci, tenutasi a San Lazzaro di Savena, il Presidente Maurizio Gardini ha sottolineato l’impegno costante di Conserve Italia nella valorizzazione della filiera agricola, un impegno che si traduce in un supporto tangibile, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

“Abbiamo cambiato il volto di Conserve Italia, mantenendo salde le nostre radici nel territorio dei nostri soci,” ha affermato Gardini, evidenziando una trasformazione che coniuga innovazione e tradizione.

Un elemento chiave di questa evoluzione è rappresentato dal Piano Investimenti di 86 milioni di euro, destinato a modernizzare le infrastrutture e ottimizzare i processi produttivi entro il 2026.

Tale piano non si limita al miglioramento dell’efficienza, ma mira anche a promuovere la sostenibilità ambientale e l’innovazione di prodotto, rispondendo alle nuove esigenze del mercato e ai crescenti requisiti di responsabilità sociale.

L’approvazione unanime del bilancio d’esercizio 2024-25, chiuso al 30 giugno 2025, conferma la solidità finanziaria del Gruppo.

Sebbene il fatturato consolidato del Gruppo (Comprende la capogruppo Conserve Italia Soc.

Coop.

Agricola e le otto società controllate) si attesti a 1,15 miliardi di euro, con una leggera contrazione rispetto all’anno precedente, l’utile netto di 6,5 milioni di euro dimostra la capacità di Conserve Italia a gestire le sfide economiche e a generare valore per i propri soci.

Con un’associazione di oltre 14.000 produttori italiani, organizzati in 35 cooperative agricole, Conserve Italia incarna un modello di economia sociale che privilegia la collaborazione, la trasparenza e la condivisione dei benefici.

L’azienda lavora circa 600.000 tonnellate di frutta, pomodori e vegetali in 12 stabilimenti produttivi dislocati in Italia (9), Francia (2) e Spagna (1), impiegando circa 3.000 persone tra dipendenti fissi e stagionali, contribuendo in modo significativo all’economia locale e nazionale.

Il futuro di Conserve Italia si proietta verso un percorso di crescita sostenibile, basato sull’innovazione, la qualità dei prodotti e l’impegno verso i propri soci e il territorio.