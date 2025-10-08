De Cecco e Canalis: High Protein per una dieta consapevole.

De Cecco rafforza il suo impegno verso un’alimentazione consapevole e performante, scegliendo Elisabetta Canalis come volto emblematico della linea High Protein. Questa scelta strategica non è casuale: Canalis, figura riconosciuta per il suo stile di vita dinamico e attento al benessere, incarna i valori di energia, vitalità e equilibrio che la pasta De Cecco High Protein si propone di rappresentare.

L’introduzione di questa linea innovativa si colloca all’interno di un panorama alimentare in profonda evoluzione, dove i consumatori ricercano sempre più prodotti che uniscano gusto autentico e benefici nutrizionali mirati.

De Cecco, con questo lancio, non si limita a offrire una pasta, ma un’opportunità per integrare un elemento chiave in una dieta moderna e attenta al proprio corpo.

Una conferenza stampa a Milano ha fornito il palcoscenico per svelare i dettagli scientifici e le peculiarità di questa linea.

L’evento, animato da un team di esperti, ha voluto affrontare il tema cruciale dell’equilibrio nutrizionale come fattore determinante per la longevità e il benessere generale.

Oltre all’ambassador Canalis, hanno partecipato il campione olimpico Jury Chechi, i nutrizionisti Mario Ciarnella e Ambra Di Pentima, e lo chef creator Federico Fusca, ognuno portando la propria prospettiva e competenza.

Carlo Aquilano, direttore commerciale De Cecco, ha aperto l’incontro delineando la visione strategica che ha guidato lo sviluppo della pasta High Protein, focalizzandosi sull’importanza di coniugare tradizione culinaria e innovazione scientifica.

Canalis ha poi condiviso la sua esperienza personale, spiegando come la pasta De Cecco High Protein si integri perfettamente nella sua alimentazione, permettendole di bilanciare l’apporto di carboidrati, che rappresentano una componente essenziale, con l’apporto proteico, in linea con le sue scelte alimentari orientate alla riduzione del consumo di proteine animali.

Mario Ciarnella, biologo nutrizionista specializzato in longevità, ha ampliato la discussione evidenziando il ruolo imprescindibile dei carboidrati in una dieta equilibrata e stimolando una riflessione sul corretto bilanciamento tra diverse fonti proteiche, vegetali e animali, sottolineando la sostenibilità e l’efficacia di una dieta prevalentemente vegetariana.

Jury Chechi, con la sua esperienza di atleta di alto livello, ha aggiunto un contributo prezioso, condividendo i segreti per mantenere un’ottima forma fisica nel tempo e mettendo in luce l’importanza dell’alimentazione come pilastro fondamentale della performance sportiva.

Ambra Di Pentima ha poi focalizzato l’attenzione sulle specifiche esigenze metaboliche femminili, sottolineando l’importanza di un approccio nutrizionale personalizzato.

Infine, lo chef creator Federico Fusca ha culminato l’evento con un’esibizione culinaria, dimostrando la versatilità del prodotto in cucina e ne ha esaltato le eccellenti caratteristiche organolettiche e la sua capacità di mantenere la struttura anche dopo la cottura.

Il prodotto si conferma dunque non solo un alleato per la salute, ma anche un ingrediente versatile in cucina, capace di soddisfare anche i palati più esigenti.