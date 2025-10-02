Dino Corsini acquisisce Chocolitaly: sinergie per l’eccellenza dolciaria.

L’evoluzione del panorama dolciario italiano registra un’operazione strategica di rilievo: Dino Corsini, realtà bolognese sotto la guida di Consilium Sgr attraverso i suoi fondi di private equity, ha integrato nel proprio perimetro Chocolitaly, specialista nella produzione artigianale di torte e macarons di alta pasticceria.

Questo non si configura semplicemente come un’acquisizione, ma come un catalizzatore di sinergie volto a rimodellare l’offerta e ampliare l’orizzonte competitivo del Gruppo Dino Corsini.

Dino Corsini, con una storia radicata nella tradizione dolciaria emiliana, si distingue per la produzione di prodotti da forno confezionati, prevalentemente destinati alla grande distribuzione organizzata (GDO) e al settore discount tramite marchi privati (private label).

L’azienda si avvale inoltre di un business di copacking, offrendo servizi di produzione conto terzi per l’industria alimentare.

Chocolitaly, al contrario, incarna l’eccellenza artigianale, focalizzandosi su una nicchia di mercato premium con una produzione esclusiva di macarons e torte colate, caratterizzate dall’impiego di ingredienti selezionati per qualità e provenienza.

L’operazione strategica segna un punto di svolta nel percorso di crescita di Dino Corsini, proiettando il Gruppo verso un posizionamento rafforzato non solo nel mercato interno italiano, ma anche a livello europeo.

L’integrazione di Chocolitaly consente di attingere a un know-how specializzato, arricchendo il portafoglio prodotti con proposte di elevato valore aggiunto, destinate a un consumatore sempre più attento alla qualità, all’origine degli ingredienti e all’innovazione.

Questo ampliamento dell’offerta, orientato verso segmenti di mercato internazionali e capaci di intercettare le nuove tendenze di consumo, si inserisce in un contesto di crescita dinamica del settore dolciario globale, alimentata da una crescente domanda di prodotti artigianali, personalizzati e premium.

La sinergia tra la capacità produttiva e la rete distributiva consolidata di Dino Corsini e l’eccellenza artigianale e la brand reputation di Chocolitaly, promette di creare un ecosistema virtuoso, capace di generare valore e di consolidare la presenza del Gruppo in un mercato in continua evoluzione.

Si tratta di un’operazione che va oltre il mero accrescimento dimensionale, mirando a costruire una piattaforma di eccellenza nel settore dolciario, in grado di rispondere alle sfide e alle opportunità del futuro.