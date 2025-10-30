Distribuzione Bevande: Boom del 39%, Cambiano i Consumi

Il panorama della distribuzione all’ingrosso di bevande in Italia, osservato attraverso le dinamiche di mercato e i dati aggregati, ha mostrato una ripresa vigorosa e una trasformazione strutturale significativa nel periodo post-pandemico.

Un’analisi dettagliata, presentata in occasione dell’undicesima edizione di BeereFood Attraction, un evento chiave organizzato da Italian Exhibition Group a Rimini nel febbraio 2026, rivela una crescita complessiva del 39% rispetto ai livelli pre-Covid (2019-2024), con un valore di 2,3 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2025.

Nonostante la stabilità degli atti di acquisto complessivi, attestati a 2,2 miliardi di euro, un valore comparabile a quello del 2019, si osserva una polarizzazione nelle preferenze dei consumatori e una riallocazione dei volumi.

I dati, corroborati dalle analisi Crest di Circana, evidenziano una spiccata tendenza alla crescita in categorie specifiche, segnando un cambiamento nel comportamento d’acquisto.

In particolare, si registra una marcata impennata nei cocktail alcolici, con un incremento del 32%, passando da un valore di 69 milioni di euro a 91 milioni.

Questo fenomeno riflette una crescente sofisticazione nel consumo di bevande alcoliche e una ricerca di esperienze gustative più elaborate, stimolata anche dall’evoluzione del settore della mixology e dalla crescente presenza di bar e locali specializzati.

Parallelamente, liquori e superalcolici hanno mostrato una crescita sostenuta, passando dai 58 milioni del 2019 a 76 milioni nell’agosto dello stesso anno, con una continua progressione nel corso dell’ultimo anno (+23% sul 2024).

Questa tendenza può essere interpretata come un ritorno a prodotti più tradizionali e ricercati, spesso associati a rituali sociali e momenti di convivialità.

Un aspetto interessante è l’aumento dei soft drink senza anidride carbonica (+24%), indicando una crescente attenzione alla salute e al benessere dei consumatori, con una preferenza per bevande più naturali e meno artificiali.

Questo dato contrasta con la tendenza generale a prodotti più alcolici, suggerendo una diversificazione delle scelte e una maggiore consapevolezza nutrizionale.

La crescita complessiva del settore, trainata dalla dinamicità delle bevande alcoliche e dalla ricerca di alternative salutari, indica una resilienza del comparto e una capacità di adattamento alle nuove esigenze del mercato.

L’evento BeereFood Attraction si conferma quindi un osservatorio privilegiato per monitorare le evoluzioni del settore e anticipare le tendenze future, offrendo spunti di riflessione e opportunità di business per i professionisti del settore.

Si profila un mercato sempre più segmentato, con una maggiore attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità, che continuerà a guidare la crescita e la trasformazione del comparto bevande in Italia.