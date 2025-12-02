Dolci Natalizi: Pandoro Re, Prezzi su e Occhio al Risparmio

L’approccio dei consumatori italiani verso i dolci natalizi rivela un panorama in evoluzione, segnato da preferenze consolidate e sensibilità crescente verso il valore economico.

Un’indagine dettagliata dell’Osservatorio Shopping di DoveConviene delinea un quadro in cui il pandoro, simbolo veronese, si afferma come dolce prediletto dal 52% degli intervistati, relegando il panettone al 32%.

Il torrone, con l’8%, e il tronchetto di Natale, con un modesto 4%, completano la classifica, testimoniando una certa frammentazione nel panorama delle scelte festive.

L’analisi delle preferenze interne alle due principali categorie evidenzia una tendenza alla tradizione: il 65% degli amanti del pandoro opta per la versione classica, mentre un quarto si lascia sedurre da farciture innovative, e il 12% predilige l’aggiunta di cioccolato.

Analogamente, per il panettone, il modello tradizionale con canditi mantiene la leadership con il 70%, sebbene il 30% dei consumatori apprezzi varianti arricchite da creme o scaglie di cioccolato, a indicare un desiderio di novità senza rinunciare alla riconoscibilità del prodotto.

Un dato significativo è l’aumento dei prezzi registrato negli ultimi due anni: il panettone ha visto un rincaro del 13%, mentre il pandoro è aumentato dell’11%.

Questa dinamica ha acuito la sensibilità al prezzo, con oltre un terzo dei consumatori che, nella fase di acquisto, pone la convenienza economica come priorità.

L’influenza del brand resta rilevante per il 26% degli acquirenti, ma l’attrazione delle promozioni si fa sentire con forza: il 43% è disposto a cambiare brand se il prodotto preferito non è in offerta, mentre quasi un consumatore su cinque sceglie esclusivamente prodotti scontati, indipendentemente dalla marca.

Questo comportamento riflette una maggiore attenzione al budget familiare e una ricerca più attiva di opportunità di risparmio.

La distribuzione del punto vendita è un altro fattore chiave: la grande distribuzione organizzata (supermercati e ipermercati) domina la scena, accogliendo l’86% degli acquisti di pandori e panettoni.

La ricerca di prodotti più convenienti e offerte vantaggiose spinge i consumatori verso questi canali, relegando le pasticcerie artigianali, che soddisfano solo il 10% della domanda, a un ruolo di nicchia, privilegiato da chi ricerca un prodotto di qualità superiore e con una maggiore attenzione alla tradizione pasticcera.

In definitiva, le scelte dei consumatori italiani verso i dolci natalizi si configurano come un equilibrio dinamico tra tradizione, convenienza e ricerca di nuove esperienze gustative.