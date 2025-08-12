EasyCoop: l’estate rivela i cibi preferiti degli italiani.

Nell’estate 2024, l’analisi dei dati relativi agli ordini del servizio di spesa online EasyCoop, di Coop Alleanza 3.0, rivela tendenze alimentari ben precise, delineando un quadro di consumatori in cerca di freschezza e praticità. L’indagine, basata sull’elaborazione di oltre 65.000 ordini estivi nelle aree coperte dal servizio, evidenzia una marcata preferenza per piatti pronti e ingredienti che facilitino la preparazione di ricette leggere e gustose.A dominare le preferenze dei consumatori emergono tre proposte culinarie principali: l’insalata di pollo, la caprese e l’insalata di riso. L’insalata di pollo, con quasi 18.000 ordini, si conferma un pilastro dell’alimentazione estiva, riflettendo un desiderio di proteine facilmente assimilabili e sapori equilibrati. La caprese, simbolo della cucina mediterranea, si posiziona a ruota, incarnando la ricerca di ingredienti di qualità e la celebrazione della semplicità. L’insalata di riso, con le sue infinite varianti, si rivela un’opzione versatile e apprezzata, capace di soddisfare i gusti più diversi.La spesa online estiva non si limita, tuttavia, a questi tre prodotti di punta. La forte domanda di frutta fresca e gelato in vaschetta (circa 7.200 ordini) sottolinea l’importanza di idratarsi e rinfrescarsi durante i mesi caldi. L’insalata di mare, con oltre 3.100 ordini, testimonia il legame con le tradizioni culinarie costiere e l’amore per i sapori del mare. La combinazione classica di prosciutto e melone, oltre alle insalate di farro o orzo con verdure, e la bresaola con rucola e grana, confermano la ricerca di abbinamenti gustosi e ricercati.Un dato significativo è l’affermazione del cous cous all’interno delle abitudini alimentari estive, con quasi 1.000 ordini che segnalano un crescente apprezzamento per la cucina nordafricana, spesso associata a sapori esotici e a ricette facilmente replicabili. La preferenza per prodotti a marchio Coop, particolarmente evidente nell’insalata di pollo (65% degli ordini) e nel cous cous (30% degli ingredienti), suggerisce una fiducia nella qualità e nella convenienza offerta dalla cooperativa.In sintesi, l’analisi degli ordini EasyCoop dipinge un ritratto di consumatori attenti alla freschezza, alla praticità e alla qualità degli ingredienti, alla ricerca di un’alimentazione estiva equilibrata, gustosa e in linea con le tendenze culinarie contemporanee, che vedono sempre più spazio per piatti pronti, ricette versatili e sapori provenienti da diverse culture.