Eataly a Schiphol: un ponte di sapori tra Italia e il mondo.

Un ponte gastronomico tra due culture si materializza: Eataly estende la sua presenza globale inaugurando un innovativo punto vendita all’interno del prestigioso Aeroporto di Amsterdam Schiphol, nello specifico nella Lounge 1, cuore dell’area Schengen. Questo non è semplicemente un negozio, ma una vetrina vibrante dell’eccellenza agroalimentare italiana, destinata a intercettare il flusso di milioni di passeggeri internazionali.La partnership strategica con Avolta, leader globale nei servizi di retail e ristorazione in aeroporti, sottolinea l’ambizione di Eataly di elevare l’esperienza di viaggio, offrendo un assaggio autentico delle tradizioni culinarie italiane. L’ambiente progettato combina sapientemente l’accoglienza del legno, con le sue tonalità calde e avvolgenti, a un’esplosione di colori vivaci, creando uno spazio dinamico e stimolante che evoca l’energia e la diversità del patrimonio gastronomico italiano.Questo debutto nei Paesi Bassi rappresenta un capitolo significativo nell’evoluzione di Eataly, un progetto nato con l’obiettivo di diffondere la cultura italiana nel mondo, non solo attraverso la vendita di prodotti di alta qualità, ma anche attraverso la condivisione di storie, sapori e tecniche artigianali. L’aeroporto di Schiphol, uno dei principali hub di transito a livello mondiale, offre una piattaforma eccezionale per raggiungere un pubblico vasto e diversificato, sensibilizzando sull’importanza della sostenibilità, della tracciabilità e della valorizzazione dei piccoli produttori italiani.L’iniziativa riflette una visione più ampia, quella di un’Italia che si proietta verso il futuro, conservando le proprie radici e promuovendo un modello di sviluppo basato sulla qualità, l’innovazione e il rispetto per l’ambiente. Secondo Andrea Cipolloni, CEO del Gruppo Eataly, l’apertura a Schiphol è un’ulteriore conferma del ruolo dell’azienda come ambasciatrice del Made in Italy, capace di emozionare e ispirare attraverso il cibo, offrendo un’esperienza autentica che va ben oltre il semplice acquisto di prodotti alimentari. È un invito a scoprire l’Italia, un viaggio sensoriale che parte da un aeroporto e si estende fino alla tavola di ogni viaggiatore.