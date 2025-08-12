HomeBusinessEataly a Schiphol: un ponte di sapori tra Italia e il mondo.

Eataly a Schiphol: un ponte di sapori tra Italia e il mondo.

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Business
Articolo precedente
Bolzano in Musica: Il Festival Alpino tra Classici e Nuovi Talenti
Articolo successivo
Frangipane, Pane dell’Anno: un inno al grano siciliano

Un ponte gastronomico tra due culture si materializza: Eataly estende la sua presenza globale inaugurando un innovativo punto vendita all’interno del prestigioso Aeroporto di Amsterdam Schiphol, nello specifico nella Lounge 1, cuore dell’area Schengen. Questo non è semplicemente un negozio, ma una vetrina vibrante dell’eccellenza agroalimentare italiana, destinata a intercettare il flusso di milioni di passeggeri internazionali.La partnership strategica con Avolta, leader globale nei servizi di retail e ristorazione in aeroporti, sottolinea l’ambizione di Eataly di elevare l’esperienza di viaggio, offrendo un assaggio autentico delle tradizioni culinarie italiane. L’ambiente progettato combina sapientemente l’accoglienza del legno, con le sue tonalità calde e avvolgenti, a un’esplosione di colori vivaci, creando uno spazio dinamico e stimolante che evoca l’energia e la diversità del patrimonio gastronomico italiano.Questo debutto nei Paesi Bassi rappresenta un capitolo significativo nell’evoluzione di Eataly, un progetto nato con l’obiettivo di diffondere la cultura italiana nel mondo, non solo attraverso la vendita di prodotti di alta qualità, ma anche attraverso la condivisione di storie, sapori e tecniche artigianali. L’aeroporto di Schiphol, uno dei principali hub di transito a livello mondiale, offre una piattaforma eccezionale per raggiungere un pubblico vasto e diversificato, sensibilizzando sull’importanza della sostenibilità, della tracciabilità e della valorizzazione dei piccoli produttori italiani.L’iniziativa riflette una visione più ampia, quella di un’Italia che si proietta verso il futuro, conservando le proprie radici e promuovendo un modello di sviluppo basato sulla qualità, l’innovazione e il rispetto per l’ambiente. Secondo Andrea Cipolloni, CEO del Gruppo Eataly, l’apertura a Schiphol è un’ulteriore conferma del ruolo dell’azienda come ambasciatrice del Made in Italy, capace di emozionare e ispirare attraverso il cibo, offrendo un’esperienza autentica che va ben oltre il semplice acquisto di prodotti alimentari. È un invito a scoprire l’Italia, un viaggio sensoriale che parte da un aeroporto e si estende fino alla tavola di ogni viaggiatore.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

EasyCoop: l’estate rivela i cibi preferiti degli italiani.

Nell'estate 2024, l'analisi dei dati relativi agli ordini del servizio di spesa online EasyCoop,...

UE-USA: accordo commerciale, un nuovo capitolo per l’agroalimentare.

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno recentemente siglato un accordo commerciale che ridisegna...

Agriturismo 2025: Micro-vacanze, Esperienze e Sfide per il Settore

L'estate 2025 si preannuncia un crocevia di segnali contrastanti per il settore agrituristico italiano,...

Prezzi alimentari FAO in aumento: volatilità e rischi globali

A luglio, l'Indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari ha interrotto una fase di...

Pomodori dal Messico: accordo per prezzi minimi e salvaguardia.

Il governo messicano ha recentemente introdotto un complesso sistema di salvaguardia per il suo...

Uovodiseppia: Palermo, tra tradizione e innovazione in tavola

L'apertura di "Uovodiseppia", il nuovo ristorante palermitano che porta la firma dello chef Pino...

B Corp Food: Crescita Esponenziale e Nuovi Valori nel Settore

L'ascesa delle Benefit Corporation, o B Corp, nel panorama del settore alimentare italiano rappresenta...

Inflazione estiva: prezzi su, preoccupazioni persistono.

L'estate si apre con segnali di persistenza inflazionistica, benché in una dinamica più sfumata...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.