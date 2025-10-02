Eccellenza Italiana: Il Gelato Domina il Panorama Europeo

L’eccellenza italiana nel panorama dolciario europeo si conferma con numeri concreti, in particolare nel segmento del gelato artigianale.

Il Bel Paese non solo guida la classifica dei consumi, ma ne definisce anche le tendenze, rappresentando, in compartecipazione con Francia e Spagna, la quota preponderante – ben il 68% – delle porzioni vendute nei primi cinque mercati continentali.

Questa leadership non è casuale, ma il risultato di una combinazione unica di tradizione, creatività e una ricerca costante di qualità e innovazione.

Il dato, recentemente emerso in concomitanza con l’annuncio della prossima edizione di Sigep World – The World Expo for Foodservice Excellence, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg) presso la Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026, sottolinea il ruolo cruciale che l’Italia gioca nel definire lo standard del settore.

Sigep, da oltre quattro decenni, si è affermata come il punto di riferimento internazionale per l’industria del gelato, della pasticceria, della panificazione artigianale e del caffè, attrattiva per professionisti, operatori e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Tuttavia, la leadership italiana non si limita alla semplice produzione e consumo.

Essa riflette una profonda cultura del gusto, un’attenzione meticolosa alla selezione delle materie prime – dai frutti di stagione al cioccolato di alta qualità – e una capacità innata di reinterpretare la tradizione in chiave moderna.

Si assiste a una continua evoluzione del gelato artigianale, che spazia da rivisitazioni audaci di classici intramontabili a creazioni innovative che sperimentano abbinamenti inediti e tecniche di lavorazione all’avanguardia.

L’importanza di Sigep World come vetrina per questa eccellenza è innegabile.

L’evento non è solamente una fiera commerciale, ma un vero e proprio hub di conoscenza, un luogo di incontro e scambio di esperienze per maestri gelatieri, pasticceri, panificatori e baristi.

Attraverso workshop, corsi di formazione, competizioni e dimostrazioni, Sigep World promuove la crescita professionale e l’aggiornamento continuo, contribuendo a preservare e valorizzare il patrimonio artigianale italiano.

In un contesto globale caratterizzato da una crescente domanda di prodotti autentici e di alta qualità, il gelato artigianale italiano si posiziona come un prodotto di eccellenza, capace di conquistare i palati più esigenti e di rappresentare un vero e proprio ambasciatore del Made in Italy nel mondo.

Sigep World, con la sua prossima edizione, si preannuncia un’ulteriore conferma di questa tendenza, un’occasione imperdibile per scoprire le ultime novità del settore e per celebrare l’arte del gelato italiano.