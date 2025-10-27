Ferrero assorbe Cpk: via libera UE, concorrenza tutelata

La recente approvazione, da parte della Commissione Europea, dell’acquisizione da parte del Gruppo Ferrero del controllo esclusivo di Cpk Sas, una società francese specializzata nella produzione di dolciumi, rappresenta un’operazione strategica con implicazioni per il panorama industriale europeo.

L’autorizzazione, concessa nell’ambito del rigoroso regolamento comunitario sulle concentrazioni, conferma la crescente influenza di Ferrero nel settore alimentare, ma sottolinea anche la capacità della Commissione nel garantire la tutela della concorrenza.

L’operazione, che interessa un ampio spettro di prodotti – cioccolato, dolci a base di zucchero e creme spalmabili – testimonia l’ambizione di Ferrero di ampliare il proprio portafoglio e consolidare la propria presenza in segmenti di mercato specifici.

Cpk Sas, con la sua rete distributiva e la sua esperienza consolidata, integra sinergicamente le capacità del Gruppo Ferrero, rafforzandone la posizione competitiva.

L’analisi condotta dalla Commissione Europea ha però evidenziato come l’operazione, pur di notevole portata, non comporti rischi significativi per la concorrenza.

Questa valutazione è basata su un’approfondita indagine di mercato che ha rilevato una percezione limitata di sovrapposizione tra le attività di Cpk Sas e quelle di Ferrero.

Entrambe le aziende operano in un contesto altamente competitivo, caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori, inclusi marchi privati (private label) che offrono alternative economicamente vantaggiose per i consumatori.

La Commissione ha inoltre esaminato attentamente i potenziali effetti sinergici e i legami conglomerati derivanti dall’acquisizione.

Questi ultimi, infatti, potevano potenzialmente alterare gli equilibri contrattuali tra Ferrero e i distributori al dettaglio.

La valutazione ha tuttavia escluso che l’operazione, nella sua forma attuale, possa innescare una riduzione sostanziale della concorrenza o conferire a Ferrero un potere contrattuale eccessivo nei confronti dei rivenditori.

Questo risultato riflette l’attenzione della Commissione nel bilanciare gli interessi delle imprese con la salvaguardia della libertà di scelta per i consumatori e la promozione di un mercato alimentare dinamico e pluralistico.

L’approvazione, in definitiva, rappresenta un esempio di come le autorità di regolamentazione europea monitorino e valutino le operazioni di concentrazione, garantendo la conformità al diritto comunitario e promuovendo un ambiente economico sano e competitivo.