Ferrero, bilancio a +417 milioni: Maria Franca Ferrero Presidente Onorario a Vita

Ferrero International S.

A.

, pilastro del Gruppo Ferrero, ha recentemente presentato il bilancio civilistico relativo all’esercizio conclusosi il 31 agosto 2025.

Il documento rivela un fatturato di 417 milioni di euro, in crescita rispetto ai 341 milioni dell’anno precedente, e un utile di esercizio pari a 704 milioni di euro, leggermente superiore ai 683 milioni del 2024.

Questi dati, pur indicando una solida performance finanziaria, rappresentano solo una fotografia parziale dell’attività globale del Gruppo, la cui valutazione completa emergerà con la pubblicazione del Bilancio Consolidato, previsto per il 2026.

L’assemblea straordinaria della società ha segnato un momento di profonda importanza con una modifica statutaria che consacra Maria Franca Ferrero, figura storica nel panorama industriale italiano, alla carica di Presidente Onorario a Vita.

Questa decisione, presa all’unanimità, testimonia un riconoscimento sentito e duraturo per il contributo determinante offerto da Maria Franca Ferrero nel corso di oltre ventisette anni, prima come amministratrice e poi come Presidente, e per il suo ruolo cruciale come consigliera al fianco del marito, Michele Ferrero, fondatore del Gruppo.

Il suo impegno ha attraversato oltre cinquant’anni, contribuendo in maniera decisiva alla crescita e all’evoluzione del Gruppo Ferrero, non solo in termini economici ma anche in termini di valori e visione strategica.

La nomina a Presidente Onorario a Vita non si configura come un mero atto formale, ma come un invito a continuare a svolgere un ruolo attivo all’interno della società.

In particolare, si prevede un focus sulla Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero di Alba, presieduta da Maria Franca Ferrero, che promuove iniziative culturali e sociali di rilevante impatto territoriale.

La Fondazione, espressione tangibile dell’impegno sociale del Gruppo, beneficia direttamente dell’esperienza e della guida di Maria Franca Ferrero, che ne orienta le attività verso obiettivi di inclusione, sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio locale.

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrero International S.

A.

assume ora una nuova composizione, guidato dal Presidente Giovanni Ferrero, affiancato dal Vice Presidente e Chief Executive Officer Lapo Civiletti.

Completano il consiglio gli amministratori Daniel Martinez Carretero, Fabrizio Minneci, Filomena Vozzola e Guido Giannotta, un team dedicato a navigare le complessità del mercato globale e a proseguire l’eredità di innovazione e qualità che caratterizza il Gruppo Ferrero, con la consapevolezza del valore inestimabile del patrimonio umano e culturale rappresentato da Maria Franca Ferrero.

La sua presenza, a titolo onorario, garantisce un legame costante con la storia e i valori fondanti del Gruppo, assicurando una transizione fluida e una visione condivisa per il futuro.