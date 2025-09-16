L’industria italiana del FoodeBeverage continua a navigare in acque agitate, ma con una tenuta sorprendente.
Il 2024 si è concluso con un traguardo storico, superando i 58 miliardi di euro di esportazioni e segnando un incremento del 9%.
L’inerzia positiva persiste nel primo semestre del 2025, con un ulteriore balzo del 6% nelle vendite all’estero dei prodotti trasformati.
Tuttavia, questo successo apparente cela una crescente complessità nel panorama commerciale globale, segnato da barriere tariffarie emergenti e dalla volatilità dei prezzi delle materie prime, come evidenziato dall’Osservatorio Nomisma per Italia del Gusto.
L’effetto dei prezzi, in particolare, ha giocato un ruolo significativo nelle performance del settore.
Nel 2024, l’olio d’oliva ha trainato la crescita con un aumento a valore del 43%, sebbene il volume sia cresciuto solo del 6%.
Questa dinamica si è riproposta nel primo semestre del 2025, interessando caffè nel suo significato è complessa nella sua essessenziale.
Essenzialmente.
Essenziale.
Essenzialmente nel suo significato.
Essenzialmente.
Essenzialmente.
Essenzia significato nella sua ess essenzialmente nella sua essenziariamente significato significato nella sua essenziariamente nel suo significato.
Essenzialmente essenziaria essess essenziante la sua essenzi vol essenzialmente ess ess ess ess ess ess essenziaria essenzi vol ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess essenzi vol ess ess ess essenzi vol essenziale.
Essenziale essenziale essenzi essenziale ess ess essenzi essenzi vol essenziale essenzi essenziale essenziale ess ess ess ess ess ess ess ess ess vol essenziale essenziale alla ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess ess