Generali e UNIDO: Caffè Africano al Via la Trasformazione Sostenibile

Un’alleanza strategica tra Generali e l’UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) segna un passo significativo verso la trasformazione sostenibile della filiera del caffè africano.

La dichiarazione congiunta, inquadrata nel programma ACT (Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee), non si limita a promuovere pratiche agricole sostenibili, ma ambisce a un cambiamento sistemico che integri la resilienza climatica, la prosperità economica e l’equità sociale.

Il programma ACT, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nell’ambito dell’iniziativa EU Global Gateway e del Piano Mattei, si configura come uno strumento di sviluppo integrato.

L’UNIDO ne guida l’implementazione in sinergia con l’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO) e l’Organizzazione Interafricana del Caffè, consolidando un ecosistema di collaborazione che coinvolge attivamente il settore privato.

Questo approccio multi-stakeholder è cruciale per massimizzare l’impatto e garantire la sostenibilità a lungo termine delle iniziative.

L’attenzione iniziale del programma si concentra su cinque nazioni chiave: Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda e Malawi, aree geografiche particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico e che rappresentano centri nevralgici per la produzione di caffè.

L’approccio metodologico si articola attorno a cinque pilastri fondamentali, ciascuno dei quali contribuisce a un quadro di sviluppo olistico:* Creazione di Valore: Incentivare pratiche agricole innovative e tecniche di lavorazione del caffè che aumentino la qualità del prodotto e il reddito dei coltivatori.

* Resilienza Climatica: Implementare strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, come la diversificazione delle colture, l’uso di varietà resistenti alla siccità e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

* Conformità: Supportare i produttori nell’adozione di standard di qualità e certificazioni che garantiscano la tracciabilità e la sostenibilità del prodotto.

* Ricerca e Innovazione: Promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica per migliorare la produttività, la qualità e la resistenza delle colture di caffè.

* Inclusione Sociale: Garantire che i benefici dello sviluppo siano equamente distribuiti tra tutti gli attori della filiera, con particolare attenzione alle donne e ai giovani.

Le soluzioni finanziarie, come l’assicurazione parametrica, emergono come un elemento trasversale, in grado di mitigare i rischi legati agli eventi climatici estremi e di proteggere i mezzi di sussistenza dei coltivatori.

La collaborazione si focalizza su tre aree strategiche: la costruzione di partnership robuste tra diversi attori (pubblici, privati, organizzazioni della società civile), lo studio approfondito e l’applicazione di strumenti di assicurazione innovativi e la creazione di meccanismi di monitoraggio e valutazione dell’impatto sociale e ambientale delle iniziative, affinando costantemente le strategie per massimizzare i benefici e promuovere una filiera del caffè africano più giusta, resiliente e prospera.

L’obiettivo ultimo è trasformare la produzione di caffè in un motore di sviluppo sostenibile per le comunità locali, contribuendo a rafforzare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e a costruire un futuro più equo e prospero.