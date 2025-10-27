Granarolo conquista il Regno Unito: acquisita West Horsley Dairy

Granarolo rafforza la sua presenza transfrontaliera con l’acquisizione del 100% di West Horsley Dairy, una realtà britannica specializzata nella distribuzione di prodotti lattiero-caseari e alimentari per la colazione, con un focus geografico sul sud-est inglese.

Questa operazione strategica si inserisce nel più ampio piano di espansione internazionale del gruppo bolognese, delineato per il periodo 2026-2029, con una particolare attenzione al mercato londinese, percepito come un hub cruciale per la crescita futura.

Fondata nel 1992, West Horsley Dairy, con un organico di 73 persone e una logistica efficiente basata su una flotta di 43 veicoli refrigerati, gestisce un network di circa 500 clienti, prevalentemente nel settore dell’ospitalità, tra ristoranti, pub e alberghi.

Nel 2024, l’azienda ha registrato un fatturato di circa 16 milioni di sterline, un dato che testimonia la solidità del business e il potenziale di integrazione con il portafoglio di Granarolo.

L’acquisizione non si limita a una mera espansione commerciale.

Granarolo intende realizzare una sinergia strategica, arricchendo l’offerta di West Horsley Dairy con una selezione premium di formaggi italiani, un segmento di mercato ad alto valore aggiunto.

Si pensi alla versatilità della mozzarella e della burrata, al prestigio del Parmigiano Reggiano e all’intensità del Gorgonzola, prodotti capaci di intercettare le nuove tendenze del consumo alimentare e di rispondere alla crescente domanda di eccellenze gastronomiche italiane.

La presenza di Granarolo nel Regno Unito, iniziata nel 2018 con l’acquisizione di Midland Food, distributore di prodotti alimentari freschi, ha generato risultati tangibili.

L’azienda detiene oggi una quota significativa, pari al 12,8%, dei prodotti lattiero-caseari italiani esportati nel paese, evidenziando una crescita a volume dell’8,6% rispetto all’anno precedente.

A livello globale, Granarolo riveste un ruolo rilevante nell’export del settore lattiero-caseario italiano, rappresentando il 9,1% del totale, con le vendite estere che costituiscono circa il 40% del fatturato complessivo, confermando l’importanza strategica della proiezione internazionale.

Il presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, sottolinea come questa acquisizione rappresenti un elemento fondamentale nella strategia di crescita del gruppo.

L’obiettivo è incrementare in maniera significativa i volumi complessivi dell’export italiano di prodotti lattiero-caseari, concentrando gli sforzi sui canali horeca (hotel, restaurant, catering) e food service di Londra, settori caratterizzati da un’elevata propensione all’innovazione e alla ricerca di prodotti di qualità superiore.

L’operazione testimonia la visione di Granarolo, che ambisce a diventare un punto di riferimento globale per l’eccellenza lattiero-casearia italiana, portando in tavola sapori autentici e tradizioni millenarie.