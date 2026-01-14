Granoro: Terza Edizione del Bilancio di Sostenibilità, un Modello Pugliese

Il pastificio Granoro, radicato nel cuore della Puglia, presenta la terza edizione del suo Bilancio di Sostenibilità, un documento che trascende la mera rendicontazione per divenire una testimonianza tangibile di un approccio aziendale profondamente etico e orientato al futuro.



La visione del fondatore, Attilio Mastromauro, si rivela un filo conduttore che permea ogni aspetto dell’attività, unendo un profondo rispetto per la tradizione con un’audace capacità di innovazione e una ferma volontà di tutelare la filiera agroalimentare locale.



Il Bilancio non si limita a elencare risultati, ma racconta una storia di responsabilità condivisa, un ecosistema aziendale costruito sull’integrità e la trasparenza.



Al centro di questa narrazione si staglia la filiera “Dedicato-Pasta da Filiera certificata 100% Puglia”, un esempio emblematico di economia circolare e di collaborazione orizzontale.



Questo modello virtuoso coinvolge un vasto network di attori: dal pastificio al mulino, dai magazzinatori alle oltre 350 aziende agricole pugliesi.



Un patto di filiera, fondato su valori comuni – qualità, etica, tracciabilità – stabilisce un legame solido e duraturo tra tutti i partecipanti, promuovendo una crescita sostenibile e una prosperità condivisa.

L’accordo non solo assicura agli agricoltori la stabilità economica, proteggendoli dalle incertezze dei mercati internazionali, ma introduce anche un sistema di premialità legato alla qualità del grano prodotto.



Questo stimola l’adozione di pratiche agricole sostenibili e responsabili, elevando la qualità del prodotto finale e rafforzando l’identità del territorio.

L’impegno di Granoro va oltre la mera remunerazione equa, promuovendo la resilienza della filiera e contribuendo al benessere delle comunità locali.



Il Bilancio di Sostenibilità illustra, inoltre, gli investimenti strategici volti a minimizzare l’impatto ambientale.



L’attenzione si concentra sulla riduzione dell’impronta ecologica derivante dagli imballaggi, attraverso l’adozione di materiali innovativi e processi di produzione più efficienti.



Parallelamente, vengono potenziati i sistemi di controllo qualità, garantendo la sicurezza alimentare e la tracciabilità del prodotto lungo l’intera filiera.

Un elemento distintivo è la formulazione del nuovo Piano Strategico di Sostenibilità, rigorosamente allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.



Il piano, elaborato nel 2024 e implementato nel 2025, rappresenta un impegno concreto verso un futuro più equo e sostenibile.

La presentazione dei risultati attesi per il primo semestre del 2026 segnala la volontà di Granoro di rendere conto in modo trasparente dei propri progressi e di continuare a migliorare le proprie performance in ambito di sostenibilità, consolidando il proprio ruolo di leader responsabile nel settore agroalimentare.

Il documento, quindi, non è solo un resoconto, ma una dichiarazione di intenti e un impegno verso un futuro più sostenibile per tutti.

