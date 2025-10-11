GranTerre, ampliamento record per il formaggio DOP

Il Gruppo Caseifici GranTerre ha recentemente inaugurato un significativo ampliamento del suo stabilimento di Sommacampagna (Verona), un intervento cruciale per consolidare la posizione di leadership nel complesso e raffinato universo della stagionatura e confezionamento di formaggi DOP, in particolare Grana Padano e prodotti caseari veneti di eccellenza.

La nuova struttura, frutto di un progetto avviato nel 2019, testimonia un investimento strategico volto a rispondere alla crescente domanda e a elevare gli standard qualitativi del settore.

L’espansione si articola in 4.350 metri quadri dedicati all’incremento della capacità di stoccaggio e all’ottimizzazione del centro di confezionamento.

Questo ampliamento consentirà al Gruppo di gestire un volume di forme aggiuntive pari a 125.000, portando il totale gestibile a ben 300.000, includendo sia Grana Padano che Parmigiano Reggiano DOP.

Il potenziamento del centro di confezionamento si traduce in una capacità produttiva potenziale superiore alle 20.000 tonnellate annuali, un dato che riflette l’ambizione di rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato.

La progettazione del nuovo magazzino rispecchia una filosofia attenta all’innovazione e alla sicurezza.

Sono state implementate scalere modulari, progettate per resistere a eventi sismici, garantendo la protezione delle preziose forme di formaggio durante la loro maturazione.

Un sistema di areazione costantemente monitorato e controllato, applicato a ogni livello di carico, assicura un microclima ideale per lo sviluppo dei sapori e delle caratteristiche uniche di ogni prodotto.

L’impianto frigorifero di ultima generazione, efficiente e sostenibile, mantiene condizioni di temperatura e umidità ottimali, elementi imprescindibili per una stagionatura impeccabile.

“Questo investimento è un elemento chiave nel nostro percorso di crescita,” ha commentato Ivano Chezzi, Presidente del Gruppo GranTerre.

“Non si tratta solo di aumentare la capacità produttiva, ma di potenziare le linee esistenti, ottimizzare la logistica interna e introdurre tecnologie all’avanguardia.

L’obiettivo è ambizioso: elevare ulteriormente gli standard qualitativi e abbracciare pratiche sempre più sostenibili, in un’ottica di responsabilità verso il territorio e le generazioni future.

”Lo stabilimento di Sommacampagna, attivo dal 1980, rappresenta un pilastro fondamentale per il Gruppo, divenuto ancora più significativo dal 2021, in seguito all’integrazione con Parmareggio.

L’appartenenza al Gruppo GranTerre ha rafforzato la sua posizione come leader italiano nel settore dei formaggi DOP e dei salumi, un colosso che unisce tradizione, innovazione e un impegno costante per l’eccellenza.

L’inaugurazione, un momento di celebrazione condivisa con management aziendale, autorità locali e soci delle cooperative Agriform e Consorzio GranTerre, ha segnato un nuovo capitolo nella storia di un’azienda votata alla valorizzazione del patrimonio caseario italiano.