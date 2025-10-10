Guala Closures acquisisce Metal Crowns: espansione in Africa orientale

Guala Closures, leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni di chiusura speciali per il settore delle bevande, ha annunciato un’operazione di espansione strategica di significativa portata, acquisendo Metal Crowns Group.

Questa acquisizione proietta Guala Closures verso un ruolo di primaria importanza nel dinamico mercato africano orientale, consolidando la sua posizione di leader internazionale.

Metal Crowns Group, con sede a Nairobi, Kenya, vanta una storia di successo iniziata nel 1978, ed è il fornitore di riferimento per i principali produttori di birra e bevande gassate in Africa orientale.

L’azienda gestisce due impianti produttivi all’avanguardia, generando un fatturato di circa 32 milioni di euro nell’anno conclusosi a luglio 2025.

La sua solida reputazione si fonda sulla fornitura di tappi a corona e chiusure in plastica di alta qualità, essenziali per garantire la sicurezza e la freschezza dei prodotti alimentari e delle bevande.

L’acquisizione rappresenta un’opportunità cruciale per Guala Closures, permettendo di accedere a un mercato in rapida crescita, caratterizzato da una domanda crescente di prodotti confezionati e da una crescente consapevolezza della necessità di soluzioni di chiusura sicure e affidabili.

Andrea Lodetti, CEO di Guala Closures, sottolinea come l’operazione si inserisca perfettamente nella strategia di crescita globale dell’azienda, mirando a una presenza sempre più capillare e rilevante sui mercati emergenti.

La sinergia tra le competenze globali di Guala Closures e la profonda conoscenza del mercato locale di Metal Crowns si prefigge di costruire una piattaforma innovativa che promuova lo sviluppo sostenibile e l’adozione di tecnologie all’avanguardia in tutta la regione.

L’accesso diretto alle consolidate relazioni di Metal Crowns con i principali clienti internazionali apre la strada a nuove opportunità di espansione geografica, estendendo l’influenza di Guala Closures ad altri paesi dell’Africa orientale e potenzialmente oltre.

Un elemento chiave per la continuità operativa e il successo dell’integrazione è la conferma di Gurdipsingh Parmar nel ruolo di direttore esecutivo di Metal Crowns Group.

La sua esperienza e la sua leadership saranno fondamentali per garantire una transizione fluida e per preservare la conoscenza del mercato locale.

Guala Closures ha già una presenza significativa in Africa orientale, rafforzata dalla creazione di Guala Closures East Africa nel 2017 e dall’inaugurazione di uno stabilimento a Nairobi nel 2018, focalizzato sulla produzione di chiusure anticontraffazione avanzate per il settore degli spirits.

L’acquisizione di Metal Crowns Group amplifica ulteriormente questa presenza, creando una piattaforma più robusta e diversificata per servire l’intera regione.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e si prevede che si concluda nel primo trimestre del 2026, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione di Guala Closures e nel suo impegno verso l’innovazione e la crescita sostenibile nel mercato globale delle soluzioni di chiusura.

L’operazione simboleggia una visione strategica orientata alla creazione di valore a lungo termine attraverso l’integrazione di competenze, risorse e opportunità di crescita.