Illva Saronno: Acquisizione Delite, Cresce la Filiera degli Ingredienti Premium

Illva Saronno Holding traccia un percorso di espansione strategica, con un’operazione significativa che vede la controllata Disaronno Ingredients acquisire integralmente Delite, rinomato distributore emiliano specializzato nella fornitura di ingredienti di eccellenza per l’industria dolciaria, in particolare gelateria e pasticceria artigianale.



Questa acquisizione non si configura come un mero atto operativo, bensì come un tassello fondamentale all’interno di un piano di crescita organica e di consolidamento del Gruppo Illva Saronno.

La decisione riflette una visione a lungo termine, volta a potenziare la propria presenza sul mercato e a ottimizzare la gestione della filiera, con un focus marcato sulla creazione di valore aggiunto attraverso la sinergia tra le diverse divisioni aziendali.

L’acquisizione di Delite assume un’importanza particolare per Disaronno Ingredients, permettendo di ampliare significativamente il proprio portafoglio prodotti e di accedere a una rete di distribuzione consolidata nel cuore del territorio emiliano, da sempre fucina di eccellenza nel settore dolciario.

Questo rafforza ulteriormente la posizione di Illva Saronno Holding come leader globale nel settore delle bevande e degli ingredienti alimentari premium.

L’integrazione di Delite nella struttura di Disaronno Ingredients non si limita a un’espansione geografica, ma mira a creare un ecosistema di competenze e risorse che permetta di offrire ai clienti un servizio più completo e personalizzato.



Si prevede infatti una maggiore collaborazione nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, nell’ottimizzazione dei processi produttivi e nella promozione di soluzioni innovative per il settore della gelateria e della pasticceria, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla tracciabilità degli ingredienti.

L’operazione si inserisce in un contesto di crescente domanda di prodotti di alta qualità e di servizi specializzati nel settore alimentare, dove la capacità di offrire soluzioni su misura e di rispondere alle esigenze specifiche dei clienti rappresenta un fattore di differenziazione cruciale.



Illva Saronno Holding, con questa mossa strategica, dimostra la sua volontà di rimanere all’avanguardia, investendo nel futuro e consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama industriale internazionale.

