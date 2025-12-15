Inalpi e Tetra Pak: 15 milioni per la leadership europea nel lattiero-caseario.

Inalpi, l’azienda lattiero-casearia di Moretta (Cuneo), consolida e amplifica la sua partnership strategica con Tetra Pak, delineando un ambizioso piano di crescita che la proietta verso un ruolo di leadership europea nel mercato degli ingredienti lattiero-caseari di elevato valore aggiunto.

Questa visione è sostenuta da un robusto investimento di 15 milioni di euro, destinato a innalzare gli standard tecnologici, a potenziare la ricerca applicata e a coltivare competenze specialistiche.

Il management aziendale, guidato dal Presidente Ambrogio Invernizzi, prevede di mantenere una solida traiettoria finanziaria, con ricavi stabili attorno ai 300 milioni di euro fino al 2025, e un ebitda e una posizione finanziaria analogamente solidi.

Il Presidente intravede nel 2026 un’esplosione di opportunità di consolidamento, in parte favoriti da un più contenuta dinamica dei prezzi del latte a livello europeo.

Il fulcro dell’evoluzione industriale di Inalpi è la modernizzazione della prima torre di sprayatura, risalente al 2009, un intervento che eleva sensibilmente le capacità di polverizzazione delle preziose proteine del latte.

Questo permette la produzione di ingredienti di altissima qualità, tra cui il Milk Protein Concentrate 85 (MPC 85), il Milk Protein Isolate (MPI), il Milk Casein Concentrate (MCC) e il Milk Casein Isolate (MCI).

Questi concentrati, ottenuti da latte attentamente selezionato e con un contenuto proteico che oscilla dall’85% a livelli superiori al 90%, rappresentano componenti essenziali per l’industria alimentare, conferendo funzionalità specifiche e arricchimento nutrizionale a una vasta gamma di prodotti.

Si pensi, ad esempio, alla crescente domanda di alimenti per sportivi, formulazioni per l’infanzia, prodotti dietetici e, più in generale, a tutte le linee di prodotti ad alto contenuto proteico.

L’accordo tra Inalpi e Tetra Pak simboleggia il potenziale generativo di collaborazioni strategiche lungo l’intera filiera alimentare.

Paolo Maggi, Presidente e Managing Director di Tetra Pak South Europe, sottolinea come questo investimento rappresenti una pietra miliare nell’affermazione del Made in Italy sui mercati globali, alimentato da innovazione e competizione.

La crescita esponenziale del mercato delle proteine e caseine del latte è un riflesso del cambiamento profondo nei modelli alimentari globali.

I consumatori, sempre più attenti alla propria salute, al benessere e all’alimentazione funzionale, guidano una domanda crescente di ingredienti di origine animale che offrono benefici specifici.

Le analisi di mercato più recenti prevedono tassi di crescita annuali superiori al 2% per il settore delle proteine del latte, con una significativa espansione geografica che interessa l’Europa, il Nord America e l’Asia, evidenziando la crescente importanza di ingredienti di alta qualità come quelli prodotti da Inalpi.

Questo contesto dinamico rende l’investimento un elemento chiave per garantire la sostenibilità e la competitività dell’azienda nel lungo termine.