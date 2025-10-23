Intesa Sanpaolo investe 1,5 miliardi per la filiera lattiero-casearia italiana.

La filiera lattiero-casearia italiana, pilastro inossidabile del nostro patrimonio agroalimentare e un’eccellenza riconosciuta a livello globale, si trova oggi a navigare un contesto economico in rapida evoluzione, caratterizzato da sfide complesse e opportunità inedite.

Intesa Sanpaolo, consapevole del ruolo cruciale di questa filiera per l’economia nazionale, ha delineato una strategia mirata a stimolarne la crescita e la resilienza, concentrandosi su quattro assi strategici fondamentali: un’espansione internazionale mirata, il potenziamento delle dimensioni aziendali, l’adozione di tecnologie all’avanguardia e la valorizzazione intrinseca di qualità, tradizione e continuità generazionale.

Un dialogo costruttivo, che ha visto al tavolo esponenti di spicco come Guglielmo Gennaro Auricchio (Gennaro Auricchio), Ambrogio Invernizzi (Inalpi) e Giovanni Petrucci (Fratelli Petrucci), ha contribuito a definire le priorità e le linee guida per un supporto bancario sempre più efficace e personalizzato.

L’obiettivo primario è quello di trasformare le sfide attuali in opportunità di sviluppo sostenibile, riconoscendo che la gestione del rischio, l’innovazione responsabile e la tutela dell’ambiente non sono più opzioni, ma requisiti imprescindibili per la competitività nel mercato globale.

Massimiliano Cattozzi, responsabile della direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, sottolinea come l’impegno finanziario di 1,5 miliardi di euro destinato alla filiera lattiero-casearia rappresenti un investimento strategico per il futuro.

Questo intervento non si limita a fornire liquidità, ma mira a creare un ecosistema favorevole all’innovazione, promuovendo l’adozione di pratiche agricole sostenibili, l’ottimizzazione dei processi produttivi e lo sviluppo di nuovi prodotti in linea con le esigenze dei consumatori moderni.

La direzione Agribusiness, con un track record di oltre 12,4 miliardi di euro erogati alle PMI dell’agroalimentare, conferma il suo impegno a sostenere la crescita e la competitività delle aziende del territorio.

La rete capillare di Intesa Sanpaolo, composta da 250 punti operativi, tra cui 95 filiali specializzate, e un team di circa 1.100 specialisti, offre un supporto qualificato e personalizzato a oltre 80.000 clienti.

Questa presenza sul territorio consente di comprendere a fondo le specificità delle diverse realtà aziendali, fornendo soluzioni finanziarie mirate, consulenza specializzata e servizi innovativi nei settori dell’internazionalizzazione, della sostenibilità, dell’innovazione digitale e della pianificazione del passaggio generazionale.

In un’ottica di crescita a lungo termine, la banca si pone come partner strategico per le imprese della filiera lattiero-casearia, contribuendo a preservare e valorizzare un’eccellenza italiana che rappresenta un patrimonio inestimabile per il nostro Paese.

L’attenzione alla transizione ecologica e alla digitalizzazione completa il quadro di un supporto bancario che guarda al futuro, puntando su un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.