Italia-Vietnam: accordo strategico per l’agroalimentare di eccellenza

L’Italia e il Vietnam intensificano il loro dialogo strategico, centrato sull’agroalimentare di eccellenza, la sostenibilità e la sicurezza alimentare, in un contesto economico globale in rapida evoluzione. Un incontro significativo a Palazzo della Valle ha visto il confronto tra il Comitato Centrale per le Policy e la Strategia del governo vietnamita, rappresentato dal Vicepresidente Nguyen Duy Hung, il Vicepresidente di Confagricoltura Sandro Gambuzza e il Direttore Generale Roberto Caponi, culminando nella firma di un memorandum cruciale tra Confagricoltura e la Fondazione Italia-Vietnam, guidata dalla Presidente Maily Anna Maria Nguyen.Questo accordo ambizioso non si limita alla mera promozione commerciale, ma mira a costruire un ponte duraturo tra le due culture, valorizzando l’identità e la qualità distintiva dei prodotti agroalimentari italiani. Il Vietnam, con la sua economia in forte espansione e la sua posizione strategica come porta d’accesso al dinamico mercato del Sud-Est asiatico, rappresenta un’opportunità senza precedenti per l’export italiano. Nel 2024, il flusso di prodotti agroalimentari italiani verso il Vietnam ha già raggiunto i 90 milioni di euro, un dato significativo nonostante le importazioni vietnamite, concentrate su caffè, prodotti ittici, riso, spezie e frutta esotica.Il Vietnam si conferma come secondo partner commerciale dell’Unione Europea all’interno dell’ASEAN, con scambi di beni e servizi che superano i 50 e i 3,5 miliardi di euro rispettivamente. L’iniziativa, alimentata da un dialogo avviato nel 2023 con l’ambasciatore vietnamita in Italia, Duong Hai Hung, prevede un’azione mirata attraverso incontri dedicati alle aziende associate, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali e di allinearsi con il memorandum siglato dal Ministro Lollobrigida.Al di là dell’incremento delle esportazioni, l’accordo si focalizza su una visione di lungo termine, che include il rafforzamento dell’autosufficienza alimentare vietnamita e l’integrazione di tecnologie innovative per un’economia circolare e più efficiente. Duy Hung ha sottolineato l’importanza di questo partenariato strategico, evidenziando il ruolo cruciale di Confagricoltura nel supporto allo sviluppo sostenibile del settore agricolo vietnamita. La crescente consapevolezza del valore della sicurezza alimentare e della tracciabilità dei prodotti è un fattore chiave in questa collaborazione.Le relazioni commerciali tra Italia e Vietnam affondano le radici nel 1973 e hanno raggiunto una nuova fase con la firma del Partenariato Strategico nel 2013. Hanoi, oggi uno dei principali partner commerciali italiani nell’ASEAN, rappresenta un nodo fondamentale per la proiezione economica italiana nel Sud-Est asiatico. Confagricoltura si impegna a promuovere la collaborazione e l’apertura a nuovi mercati, con un’attenzione particolare al trasferimento di conoscenze e tecnologie avanzate nel settore agricolo e alimentare, contribuendo a costruire un futuro più prospero e sostenibile per entrambi i Paesi. Il memorandum siglato segna un passo significativo verso un’era di cooperazione rafforzata e di crescita reciproca, basata sui valori di qualità, sostenibilità e innovazione.