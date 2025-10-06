La Molisana conquista l’America: nuovo stabilimento per il Made in Italy

La Molisana, emblema dell’eccellenza agroalimentare campobassana e orgoglio del Made in Italy, si proietta verso un futuro di espansione globale con l’annuncio di un investimento strategico: la realizzazione di un nuovo impianto produttivo sul territorio statunitense.

L’operazione, rivelata dall’Amministratore Delegato Giuseppe Ferro durante un incontro stampa, segna un capitolo significativo nella storia di un’azienda che, con radici profonde nella tradizione molisana, ha saputo conquistare mercati in ben 120 nazioni.

Questa decisione lungimirante non è nata in un vuoto commerciale.

L’azienda ha attentamente valutato l’evoluzione del panorama economico-politico internazionale, e in particolare le recenti modifiche tariffarie imposte dagli Stati Uniti.

L’imposizione di dazi, potenzialmente elevati fino al 107% a partire dal 2026, rappresenta una sfida non trascurabile per l’esportazione di prodotti alimentari italiani, inclusa la pasta di semola di grano duro, pilastro dell’economia molisana.

L’insediamento di uno stabilimento produttivo direttamente negli Stati Uniti non solo mitiga i rischi derivanti da queste barriere commerciali, ma offre anche un vantaggio competitivo significativo.

L’avvicinamento al mercato americano permetterà alla Molisana di ottimizzare i costi di trasporto, ridurre i tempi di consegna e rispondere in maniera più agile e personalizzata alle richieste dei consumatori locali.

Tuttavia, la scelta di investire negli Stati Uniti va ben oltre una mera risposta a problematiche tariffarie.

Riflette una visione aziendale orientata alla crescita sostenibile e all’affermazione del brand Molisana come sinonimo di qualità, autenticità e innovazione nel settore alimentare.

L’azienda intende sfruttare la crescente domanda di prodotti alimentari italiani di alta gamma, sempre più apprezzati per la loro genuinità e per la cura artigianale che li contraddistingue.

La realizzazione del nuovo impianto americano rappresenta un’opportunità per creare posti di lavoro, non solo in Molise, durante la fase di progettazione e preparazione, ma anche negli Stati Uniti, con l’induzione di competenze specializzate e la creazione di una filiera produttiva integrata.

L’azienda si impegna a preservare le caratteristiche distintive dei propri prodotti, garantendo l’utilizzo di materie prime selezionate e processi produttivi rigorosi, in linea con le tradizioni molisane.

L’iniziativa testimonia la resilienza e la capacità di adattamento di un’azienda che, pur rimanendo fedele alle proprie radici, guarda al futuro con ambizione e determinazione, confermando il ruolo della Molisana come ambasciatore del gusto e della cultura italiana nel mondo.

L’espansione americana è un investimento nel futuro, un atto d’amore verso i consumatori e un segnale di fiducia nel potenziale del Made in Italy.