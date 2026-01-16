Lactalis investe 36 milioni a Milano: un polo per il futuro.

Lactalis consolida la sua presenza strategica in Italia con un significativo investimento di 36 milioni di euro, inaugurando un nuovo polo direzionale a Milano, un intervento che va ben oltre la semplice apertura di uffici.

Il progetto, situato in una zona in piena trasformazione urbana attorno alla fermata Romolo della metropolitana e della stazione omonima, rappresenta un tassello fondamentale nella riqualificazione della cintura sud della città, un’area destinata a diventare un hub di innovazione e connettività.

L’inaugurazione, celebrata in Largo Tazio Nuvolari in un contesto formale e riservato a rappresentanti istituzionali e personale aziendale, ha visto la partecipazione di figure di spicco come Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano.



A coronare l’evento, il taglio del nastro è stato compiuto dai vertici globali e italiani del Gruppo Lactalis, rispettivamente Emmanuel Besnier, CEO del Gruppo, e Giovanni Pomella, CEO di Lactalis Italia, a testimonianza dell’importanza strategica attribuita al mercato italiano.

Questo investimento non si limita alla creazione di spazi di lavoro moderni e funzionali; esso incarna una visione a lungo termine per Lactalis in Italia, un mercato chiave per la crescita del gruppo francese.

La scelta di una location in un’area in forte espansione, come quella della cintura sud milanese, riflette l’intenzione di posizionare l’azienda al centro di un ecosistema dinamico, favorendo la collaborazione con partner locali e la crescita di nuove opportunità di business.

La nuova sede, oltre ad accogliere le funzioni centrali di Lactalis Italia, è concepita come un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità, valori sempre più centrali nelle strategie aziendali.



L’intervento immobiliare si integra nel piano di sviluppo urbano circostante, con l’obiettivo di creare un ambiente vivibile e attrattivo, capace di migliorare la qualità della vita dei residenti e di promuovere la crescita economica del territorio.



L’apertura di questi nuovi uffici simboleggia, in definitiva, l’impegno di Lactalis verso l’Italia, un paese di primaria importanza per il gruppo, e la volontà di contribuire attivamente al suo sviluppo economico e sociale.

Il progetto rappresenta un investimento nel futuro, una dichiarazione di fiducia nel potenziale del mercato italiano e un segnale di crescita per l’intero settore agroalimentare.



