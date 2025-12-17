Masè nuovo CEO BAT Italia: cambio al vertice e sguardo al futuro

La leadership di British American Tobacco Italia (BAT Italia) si rinnova con l’ingresso di Simone Masè, destinato a ricoprire la carica di Presidente e Amministratore Delegato a partire dal 1° gennaio 2026.

La decisione, formalizzata dal Consiglio di Amministrazione, segna una fase cruciale nell’evoluzione strategica della società, sancendo il passaggio di consegne da Fabio de Petris, che assumerà un ruolo di rilevanza europea all’interno del Gruppo BAT, consolidando il suo contributo a livello continentale.

Andrea Di Paolo manterrà la sua posizione di Vicepresidente, garantendo continuità e stabilità nell’organizzazione.

L’avvicendamento si configura non come una semplice sostituzione, ma come parte integrante di un ambizioso piano di trasformazione aziendale, in linea con la visione globale del Gruppo – “A Better Tomorrow™” – che ambisce a ridefinire il panorama del settore attraverso un approccio proattivo e responsabile.

Simone Masè porta con sé un curriculum vitae ricco e diversificato, maturato in contesti aziendali di spicco.

La sua esperienza include ruoli di significativa responsabilità nel gruppo Lunelli, dove ha ricoperto la carica di Group General Manager, e nel ruolo di CEO di Cedral Tassoni, evidenziando capacità di leadership e visione strategica.

Precedenti esperienze in Saatchi e Saatchi e Heineken International testimoniano una profonda conoscenza del marketing, della comunicazione e della gestione di brand internazionali, competenze che si riveleranno preziose per BAT Italia nel contesto competitivo attuale.

L’insediamento di Masè rappresenta un momento di rottura e innovazione.

La sua filosofia manageriale, come egli stesso ha sottolineato, pone al centro un paradigma di sviluppo sostenibile, strettamente intrecciato con l’innovazione continua e la semplificazione dei processi.

L’obiettivo è creare valore condiviso, non solo per i consumatori e i partner commerciali, ma anche per le comunità locali e l’ambiente in cui opera l’azienda.

Questo impegno si traduce in un’attenzione particolare all’implementazione di pratiche responsabili, all’adozione di tecnologie avanzate e alla promozione di un dialogo aperto e trasparente con tutti gli stakeholder.

La nomina di Masè in un momento di profonda trasformazione del settore, caratterizzato da nuove normative, cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e crescenti preoccupazioni ambientali, sottolinea la determinazione di BAT Italia a guidare il cambiamento, anticipando le sfide future e contribuendo attivamente alla creazione di un futuro più sostenibile e responsabile.

La sua leadership si prospetta quindi orientata a consolidare la leadership di BAT Italia, non solo sul mercato nazionale, ma anche come punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità nel settore.