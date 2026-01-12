MDD: Pilastro dell’Economia Italiana, Crescita e Risparmio per le Famiglie

Il fenomeno dei prodotti a Marca Distributore (MDD) si configura come un pilastro fondamentale dell’economia italiana, superando i 31 miliardi di euro di fatturato e alimentando la crescita della distribuzione moderna.

Le proiezioni per il 2025 indicano un ulteriore incremento, con un giro d’affari previsto di 31,5 miliardi, un balzo del 6,8% rispetto all’anno precedente.

Questo dato assume particolare rilevanza se contestualizzato con il beneficio economico che le famiglie italiane hanno percepito negli ultimi anni: un risparmio stimato in 22 miliardi di euro, corrispondente a circa 150 euro all’anno per nucleo familiare, un sostegno significativo in un contesto economico caratterizzato da crescenti pressioni inflazionistiche.

L’analisi condotta da Teha per Adm (Associazione Distribuzione Moderna), destinata alla presentazione durante l’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere, rivela un modello di sviluppo virtuoso.

La crescita del fatturato complessivo risulta intrinsecamente legata all’incidenza dei prodotti MDD nella produzione aziendale.

Le imprese che dedicano oltre l’80% della loro produzione a marchi del distributore hanno mostrato negli ultimi dieci anni una crescita media dell’11%, un dato significativamente superiore rispetto alle aziende con una produzione MDD compresa tra il 50% e l’80% (7%) e a quelle con una quota inferiore al 50% (5%).

Questa evidenza suggerisce un’economia di scala e un rafforzamento del legame con la rete distributiva che si traduce in una maggiore competitività.

L’accettazione da parte dei consumatori è un ulteriore fattore chiave.

Oggi, nove italiani su dieci esprimono fiducia nei prodotti MDD, percepiti come una risorsa per preservare il potere d’acquisto in un momento di contrazione della capacità di spesa.

Questa fiducia non è casuale, ma si fonda su elementi specifici: un’offerta accessibile, una qualità costante e la capacità di evolversi per rispondere alle mutate esigenze della società.

Come sottolinea Mauro Lusetti, presidente di Adm, l’innovazione continua e l’attenzione alla responsabilità sociale hanno permesso ai prodotti MDD di crescere a un ritmo doppio rispetto al mercato complessivo.

Valerio de Molli, managing partner e ceo di The European House – Ambrosetti e Teha Group, evidenzia il ruolo cruciale della distribuzione moderna come un vero e proprio veicolo di valore lungo la filiera, collegando la produzione alla domanda finale.

Il settore non solo genera un fatturato considerevole (173 miliardi nel 2024), ma contribuisce in modo significativo al valore aggiunto (28,9 miliardi) e all’occupazione (454 mila addetti), con una creazione di oltre 70 mila nuovi posti di lavoro nell’ultimo decennio.

Questa dinamica sottolinea la capacità della distribuzione moderna di catalizzare la crescita economica e di creare opportunità di lavoro, consolidando il suo ruolo strategico nell’economia italiana e alimentando un ecosistema di partnership e innovazione lungo l’intera filiera agroalimentare.