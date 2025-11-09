Mezzogiorno: Un Viaggio nel Sud Italia a Londra

Nel cuore di Londra, il Corinthia London si prepara ad accogliere “Mezzogiorno”, un’ode vibrante al Sud Italia firmata dallo chef Francesco Mazzei.

Un progetto ambizioso che va oltre l’apertura di un ristorante, trasformandosi in un vero e proprio invito a immergersi nell’anima del Mezzogiorno, un viaggio sensoriale e culturale che celebra la convivialità e la ricchezza del patrimonio gastronomico italiano.

L’avventura di Mazzei, già noto al pubblico britannico per la sua partecipazione a “Masterchef delle Celebrità” e per aver curato la cena in onore di Re Carlo a Highgrove House, rappresenta un ritorno alle radici, un desiderio di condividere con il Regno Unito l’essenza del suo Sud natale.

Il ristorante, sorto sulle ceneri del precedente Northall Restaurant, si rivela un palcoscenico dove la tradizione culinaria del Sud incontra l’innovazione contemporanea.

L’architettura, curata dallo studio Afroditi, evoca la calda accoglienza delle pietre calcaree e la luminosità dei palazzi barocchi calabresi e pugliesi, creando un ambiente che invita alla condivisione e all’esperienza collettiva.

L’approccio di Mazzei è profondamente legato alla filosofia del cibo italiano: generosità, vitalità e autenticità.

L’ingresso al ristorante stesso è un’esperienza a sé, un percorso che conduce gli ospiti a cuore della cucina, permettendo loro di assistere alla preparazione dei piatti e di entrare in contatto con i profumi e i suoni della creazione culinaria.

Questo gesto simbolico riflette l’intenzione di Mazzei di creare un’esperienza completa, che coinvolga tutti i sensi e che vada oltre la semplice degustazione di cibo.

La Calabria, terra di contrasti e di sapori intensi, è il motore ispiratore della proposta gastronomica.

L’uso del peperoncino, la forza della soppressata, la cremosità della ‘nduja e la fragranza del bergamotto sono elementi chiave che definiscono l’identità del ristorante.

L’esperienza culinaria non si limita alla semplice riproposizione di piatti tradizionali, ma si evolve in una reinterpretazione contemporanea che valorizza la semplicità degli ingredienti e la sostenibilità delle filiere.

Dopo aver guidato con successo altri tre ristoranti a Londra – Sartoria, Radici e Fiume – Mazzei si dedica ora interamente a “Mezzogiorno”, un progetto che rappresenta la sua visione più intima e ambiziosa.

Il menu, un omaggio alla ricchezza gastronomica italiana, spazia dalle specialità regionali a creazioni innovative, con particolare attenzione ai prodotti locali e stagionali.

Piatti iconici come il Granchio scozzese con panzanella toscana, i Tortelli al tartufo bianco umbro, la selezione “Le Quattro Paste” romane, la Bistecca alla Fiorentina e il celebre Massive Marsala Tiramisu, incorniciano un percorso enogastronomico che celebra la diversità dei sapori italiani.

Una particolare attenzione sarà dedicata al tartufo bianco, con una selezione dedicata, mentre un bar vivace offrirà aperitivi e cocktail ispirati ai classici italiani, completando un’esperienza pensata per coinvolgere e sorprendere.