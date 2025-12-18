Natale in Tavola: il Pesce Costa di Più, ma è Tradizione.

Il Natale si tinge di blu, ma con un portafoglio più leggero.

La spesa dedicata ai prodotti ittici sulle tavole festività si appresta a registrare un incremento significativo, stimato intorno al 20% rispetto all’anno precedente, con una proiezione complessiva che si attesta sui 792 milioni di euro.

Questa cifra, che riflette la resilienza di una tradizione culinaria profondamente radicata, si confronta con un contesto economico complesso, segnato da venti contrari che spingono al rialzo i costi di produzione e distribuzione.

L’inflazione persistente, un fattore strutturale che incide su tutta la filiera alimentare, rappresenta una delle principali cause di questo aumento.

A questa si aggiungono elementi specifici del settore ittico, come il fermo pesca aggiuntivo di un mese nel Mar Tirreno, una misura necessaria per la ripresa delle risorse marine, ma che inevitabilmente riduce l’offerta e ne aumenta il prezzo.

Anche le recenti avversità meteorologiche, con eventi estremi che hanno colpito diverse aree costiere, hanno contribuito a perturbare la catena di approvvigionamento, aggravando ulteriormente le difficoltà.

Nonostante queste sfide, la passione per il pesce a Natale sembra inalterata.

L’indagine di Confcooperative Fedagripesca rivela che otto consumatori su dieci non rinunceranno alla gioia di condividere almeno un piatto a base di prodotti ittici durante le feste.

La preferenza si divide tra l’apertura con le prelibatezze dei crostacei e molluschi, in particolare le vongole veraci, e la conclusione con il gusto inconfondibile del pesce fresco, simbolo di abbondanza e convivialità.

Tuttavia, il prezzo delle vongole veraci, da sempre protagoniste delle tavole natalizie, continua a destare preoccupazione.

La persistente invasione del granchio blu, specie aliena particolarmente vorace, ha decimato le coltivazioni, riducendo drasticamente l’offerta e mantenendo i prezzi su livelli elevati.

Sebbene gli interventi di contenimento, che prevedono strategie di cattura e monitoraggio, stiano mostrando i primi segnali di miglioramento, si prevede che la stabilizzazione del mercato avverrà non prima del 2026.

Questo aumento di spesa non riflette quindi una mera tendenza al lusso, ma piuttosto la volontà di preservare un patrimonio culturale e gastronomico che affonda le sue radici nella storia e nell’identità italiana.

Il pesce a Natale è più di un semplice piatto: è un rito, un’occasione per riunire le famiglie, un legame con il mare e le sue ricchezze.

La sfida per il futuro sarà quella di conciliare la sostenibilità economica con la salvaguardia delle risorse marine, garantendo a tutti l’accesso a prodotti di qualità a prezzi accessibili, senza compromettere la vitalità di un settore che rappresenta un pilastro dell’economia costiera italiana.

L’attenzione alla tracciabilità, alla pesca sostenibile e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali si rivelano, in questo contesto, elementi cruciali per garantire la continuità di questa tradizione culinaria.