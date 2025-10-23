Paniere della Spesa: L’Ortofrutta Resta Centrale, Cambiano le Abitudini

L’evoluzione del paniere alimentare domestico italiano, osservata nel confronto tra il 2019 e il 2024, rivela una persistente centralità dell’ortofrutta, che incide per circa un quinto della spesa alimentare complessiva delle famiglie.

Sebbene la quota percentuale si mantenga relativamente stabile, l’analisi approfondita dei dati, presentati nel Rapporto Italmercati di Ismea e discussi al Cnel, evidenzia dinamiche significative in termini di valori e volumi.

L’incremento più marcato si riscontra nella categoria degli ortaggi e legumi, che registra una crescita del 2,3%.

Questo dato riflette non solo una maggiore sensibilità verso l’alimentazione salutare e la diversificazione della dieta, ma anche un potenziale cambiamento nelle abitudini di consumo, con una preferenza per prodotti freschi, naturali e spesso legati a filiere più sostenibili.

La frutta a guscio, con un aumento dell’11%, testimonia la crescente consapevolezza dei benefici nutrizionali di questi alimenti, spesso percepiti come fonte di grassi buoni e minerali essenziali.

Questo trend è coerente con una tendenza più ampia verso uno stile di vita orientato al benessere e alla prevenzione.

Un altro segnale importante è rappresentato dalla crescita degli ortaggi di quarta gamma (pronti al consumo, spesso confezionati e lavati) e delle patate.

L’aumento dell’11% per gli ortaggi di quarta gamma suggerisce una ricerca di praticità e risparmio di tempo nella preparazione dei pasti, soprattutto tra le famiglie con elevata partecipazione femminile al lavoro.

L’incremento del 7% nelle patate, alimento versatile e accessibile, potrebbe indicare una sua riscoperta come ingrediente base in preparazioni casalinghe o piatti economici.

Questi cambiamenti nel paniere della spesa non sono isolati, ma si inseriscono in un contesto più ampio di trasformazioni nel sistema alimentare italiano.

La solidità del comparto ortofrutticolo e la sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori sottolineano l’importanza cruciale di infrastrutture logistiche efficienti e integrate.

In particolare, i mercati all’ingrosso e i canali di prossimità svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la freschezza dei prodotti, nella distribuzione capillare e nel collegamento diretto tra produttori e consumatori, contribuendo a sostenere l’intero settore e a promuovere un’alimentazione equilibrata e accessibile a tutti.

Il Rapporto Italmercati evidenzia quindi la necessità di investire in queste piattaforme, modernizzandole e ottimizzandone le funzionalità per rispondere alle sfide future del mercato alimentare.