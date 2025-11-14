Parità di genere: Peroni ascolta le resistenze e investe nel futuro femminile

La questione della parità di genere non si risolve con scontri frontali, ma si coltiva attraverso un dialogo costante e aperto, un’esplorazione continua delle sfide e delle opportunità che ne derivano.

Birra Peroni, consapevole di questa complessità, prosegue il progetto BeHer, un’iniziativa volta a promuovere una cultura del lavoro più equa e consapevole, in concomitanza con l’Equal Pay Day, data simbolica che evidenzia il divario retributivo persistente tra uomini e donne.

La recente campagna “PostHers”, che ha osato ridefinire l’immagine della birra bionda, ha innescato un acceso dibattito e rivelato la tenace presenza di resistenze culturali.

Nonostante l’intento di rompere gli schemi e celebrare l’identità contemporanea, l’iniziativa ha generato un’ondata significativa di commenti negativi, con il 78% delle reazioni esprimenti disapprovazione o critica nei confronti del tema della parità.

Questo dato, lungi dall’essere un fallimento, è stato interpretato come un segnale di profondo valore: un’istantanea della realtà culturale che ancora fatica ad accettare pienamente il cambiamento.

Invece di censurare o ignorare queste voci dissonanti, Birra Peroni ha scelto una strategia audace: integrarli nella nuova campagna di comunicazione.

L’immagine metaforica di un bicchiere di birra guastato dalla schiuma eccessiva simboleggia come i pregiudizi e le resistenze possano offuscare la visione e impedirci di apprezzare la sostanza, in questo caso, la vera equità.

Come la schiuma altera il sapore della birra, i commenti negativi possono distorcere la percezione della parità di genere, impedendo di coglierne i benefici per l’intera società.

BeHer non si limita a una campagna di sensibilizzazione.

L’iniziativa si concretizza con un investimento tangibile nel futuro delle giovani donne.

A partire dall’anno accademico 2025/2026, Birra Peroni offrirà venti borse di studio all’Università La Sapienza di Roma, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione femminile in settori cruciali come Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM), aree tradizionalmente dominate dagli uomini.

Questo impegno si affianca a una piattaforma collaborativa che mette in rete 266 organizzazioni impegnate nell’empowerment femminile, offrendo un supporto olistico che spazia dall’inserimento lavorativo alla consulenza psicologica, per accompagnare le donne in ogni fase del percorso professionale e personale.

L’approccio di Birra Peroni sottolinea che la parità di genere non è una questione di genere isolata, ma un imperativo sociale che richiede un impegno continuo, un dialogo aperto e un sostegno concreto per costruire un futuro più equo e inclusivo per tutti.

La sfida non è solo cambiare le leggi, ma trasformare le mentalità e offrire alle nuove generazioni gli strumenti per superare gli ostacoli e realizzare appieno il proprio potenziale.