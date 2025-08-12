HomeBusinessPrezzi alimentari FAO in aumento: volatilità e rischi globali

Prezzi alimentari FAO in aumento: volatilità e rischi globali

Redazione CityFood
Business
A luglio, l’Indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari ha interrotto una fase di relativa stabilità, segnando un incremento dell’1,6% rispetto al mese precedente. Questa fluttuazione, pur inferiore ai picchi registrati nel marzo del 2022 (una differenza del 18,8%), si posiziona comunque al 7,6% superiore ai livelli di luglio dell’anno precedente, delineando un quadro di volatilità nei mercati globali delle materie prime agricole.L’Indice FAO, considerato un barometro essenziale per monitorare l’andamento dei prezzi delle commodities alimentari a livello internazionale, riflette la complessa interazione di fattori geopolitici, climatici e macroeconomici che influenzano la produzione e la distribuzione di cibo in tutto il mondo. L’aumento osservato a luglio è stato principalmente trainato dalla dinamica dei prezzi della carne, in particolare quella bovina e ovina, che hanno raggiunto vette storiche, e dagli oli vegetali, mentre un calo dei prezzi di cereali, latticini e zucchero non è stato sufficiente a controbilanciare tale impatto.L’Indice dei prezzi della carne ha toccato quota 127,3 punti, superando il precedente record grazie alla congiuntura favorevole che spinge i paesi importatori, come Cina e Stati Uniti, ad accrescere i propri acquisti. La domanda robusta, combinata a fattori di scarsità legati a condizioni climatiche avverse in alcune regioni produttrici, ha contribuito ad innalzare i prezzi. Un fattore secondario, ma significativo, è la ripresa dei flussi commerciali di pollame, dopo la risoluzione delle problematiche legate all’influenza aviaria che avevano limitato le esportazioni dal Brasile. Al contrario, l’eccesso di offerta di carne suina, unita a una riduzione della domanda globale, soprattutto nell’Unione Europea, ha determinato un andamento al ribasso.Sul fronte dei latticini, l’indice ha subito una lieve diminuzione dello 0,1%, segnando una pausa dopo la crescita registrata dall’aprile del 2024. In particolare, il burro e il latte in polvere hanno subito una correzione dovuta all’abbondanza di offerta disponibile per l’esportazione e una domanda di importazioni contenuta, specialmente nel continente asiatico. Nonostante ciò, il formaggio ha continuato a registrare aumenti di prezzo, sostenuti da una forte richiesta proveniente dai mercati asiatici e del Medio Oriente, e da una minore disponibilità di esportazioni dall’Unione Europea, suggerendo una possibile riallocazione dei flussi commerciali a livello globale.L’analisi complessiva evidenzia una crescente imprevedibilità nei mercati alimentari, richiedendo un monitoraggio costante e la capacità di adattamento da parte di governi, produttori e consumatori. Le implicazioni per la sicurezza alimentare globale sono significative, soprattutto per i paesi più vulnerabili, che dipendono dalle importazioni di prodotti alimentari. La gestione efficace delle risorse, l’innovazione tecnologica e la promozione di pratiche agricole sostenibili rappresentano sfide cruciali per mitigare i rischi e garantire un accesso equo al cibo per tutti.

