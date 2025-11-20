Raimondi: Dal Lodigiano al mondo, l’eccellenza del formaggio artigianale.

Dalla terra al palato, un viaggio radicato nella tradizione secolare del caseificio Raimondi, un’eccellenza casearia nata nel cuore del Lodigiano e proiettata verso l’espansione globale.

La nostra storia, intessuta di generazioni, affonda le radici nel 1800, tramandando un’eredità di passione e dedizione alla produzione di formaggi autentici.

Oggi, la visione di Marco Raimondi, giovane imprenditore con uno sguardo rivolto al futuro, ambisce a portare l’autentica italianità, il frutto di un know-how artigianale impeccabile, in mercati esigenti come Cina, Brasile, Giappone, Dubai e Doha.

Non siamo un gigante industriale, bensì una realtà familiare che incarna il valore della piccola media impresa, un’azienda capace di controllare l’intera filiera produttiva, dalla selezione accurata del seme, all’impiego di latte proveniente da allevamenti che privilegiano il benessere animale, fino alla tavola del consumatore.

Questo controllo capillare ci consente di garantire non solo la qualità intrinseca del nostro formaggio, ma anche di preservare la purezza dei sapori, escludendo categoricamente l’impiego di additivi artificiali come edulcoranti, coloranti o correttori di acidità.

La nostra produzione si articola attorno al celebre Grana Padano, con una media di 50.000 forme annuali, ma siamo orgogliosi di coltivare e valorizzare il tipico formaggio Lodigiano, considerato l’antenato dei formaggi a pasta dura, e di sviluppare prodotti innovativi come la raspadura.

Il benessere animale è per noi un imperativo etico e produttivo: i nostri allevamenti non sono intensivi, ma mirano a creare un ambiente salubre per gli animali, con particolare attenzione all’igiene e alla cura.

Abbiamo persino implementato un laboratorio specializzato nella cura degli zoccoli delle mucche, collaborando con l’Università di Piacenza per formare i futuri allevatori.

Le recenti missioni, come quella a San Paolo in Brasile, hanno rappresentato un’occasione preziosa per presentare il nostro lavoro e raccogliere feedback preziosi.

Abbiamo investito significativamente nella creazione di contenuti di qualità, consapevoli che la comunicazione trasparente e coinvolgente è fondamentale per costruire relazioni durature con i consumatori internazionali.

Il mercato brasiliano si è rivelato particolarmente promettente: i consumatori dimostrano una crescente attenzione alla qualità, alla tradizione e alla sostenibilità dei prodotti alimentari, e sono aperti all’innovazione, come testimonia la presenza di una popolazione giovane e tecnologicamente avanzata.

Per completare il cerchio della nostra filiera, abbiamo aperto un ristorante, “Il Bue Blu”, un luogo dedicato alla valorizzazione dei nostri prodotti attraverso ricette creative e autentiche.

Il nostro obiettivo non è solo quello di esportare formaggio, ma di diffondere un’esperienza gastronomica che incarni lo spirito e la cultura del territorio lodigiano, un patrimonio che custodiamo con orgoglio e che vogliamo condividere con il mondo.

La sfida è complessa, ma la nostra passione e la nostra dedizione ci guidano verso un futuro di crescita e di successo.