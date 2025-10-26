Rigoni di Asiago: Fatturato in Crescita e Sostenibilità al Centro

Rigoni di Asiago, polo agroalimentare radicati nel cuore dell’Altopiano Vicentino, conclude il 2024 con un solido incremento delle performance economiche, raggiungendo un fatturato complessivo di 162,7 milioni di euro.

Questo risultato, che segna una crescita del 13% rispetto all’esercizio precedente, testimonia l’efficacia di una strategia commerciale orientata all’espansione internazionale e alla valorizzazione di un modello produttivo distintivo.

L’Italia consolida la sua posizione di mercato primario, con un aumento delle vendite da 80,9 a 88,3 milioni di euro, un progresso del 9%.

Tuttavia, la crescita più significativa si registra nel mercato europeo, che segna un balzo in avanti del 19%, portando le vendite da 59,2 a 70,3 milioni di euro.

Questa performance europea evidenzia la capacità dell’azienda di intercettare le nuove esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla qualità, all’origine degli ingredienti e all’impatto ambientale dei prodotti.

Il primo semestre del 2025 conferma la tendenza positiva, con un incremento significativo dei volumi di vendita, in particolare per le linee Nocciolata e Natù.

Questo dato sottolinea come i valori di biologicità, qualità superiore e benessere, non siano più semplici “plus” ma veri e propri elementi imprescindibili nella scelta del consumatore contemporaneo.

Rigoni di Asiago ha saputo anticipare e rispondere a questa evoluzione, integrando questi valori in modo coerente e trasparente in tutta la sua offerta.

L’impegno di Rigoni di Asiago non si limita alla dimensione economica.

Il Gruppo ha recentemente pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2024, un documento che riflette l’attenzione all’etica e alla responsabilità sociale d’impresa.

L’azienda ha intensificato la ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi, con un focus particolare sulle formulazioni plant-based e senza glutine, per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più consapevole e orientata verso un’alimentazione moderna e responsabile.

L’offerta si allarga ad un panorama alimentare più inclusivo e attento alle diverse intolleranze e scelte alimentari.

Al 31 dicembre 2024, il Gruppo conta 336 dipendenti, distribuiti strategicamente tra Italia (54%), Francia (23%) e Bulgaria (22%), con presenze più contenute negli Stati Uniti e nei Paesi del Benelux.

L’amministratrice delegata, Cristina Rigoni, ha introdotto nuove modalità di comunicazione interna, come i “Breakfast with CEO”, incontri informali e focalizzati sul dialogo diretto con piccoli gruppi di collaboratori, e le “Town Hall”, appuntamenti aperti a tutti i dipendenti, volti a rafforzare la trasparenza, la collaborazione e il senso di appartenenza all’azienda.

Queste iniziative mirano a creare un ambiente di lavoro più coinvolgente, partecipativo e stimolante, contribuendo al rafforzamento del capitale umano, elemento chiave per il successo a lungo termine di Rigoni di Asiago.

L’attenzione alla comunicazione interna riflette un approccio manageriale moderno e orientato al benessere dei dipendenti.