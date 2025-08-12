HomeBusinessRistorazione e Intrattenimento: i motori del digitale in Italia

Ristorazione e Intrattenimento: i motori del digitale in Italia

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Business
L’evoluzione del panorama dei pagamenti digitali in Italia rivela una tendenza marcata: la ristorazione e l’intrattenimento consolidano la loro posizione di leadership. Dati recenti, elaborati da myPOS nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2025, evidenziano come questi due settori siano diventati i principali motori della transizione verso metodi di pagamento elettronici.Questa tendenza non è semplicemente un riflesso della diffusione di smartphone e carte contactless, ma incarna un cambiamento più profondo nel comportamento dei consumatori. La ristorazione, che include bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l’innovazione nei pagamenti. L’agilità e la necessità di rapidità nel servizio hanno storicamente incentivato l’adozione di soluzioni digitali, come POS mobili e pagamenti tramite app. L’offerta di esperienze culinarie sempre più sofisticate e la crescente importanza del “food e beverage” come elemento di socializzazione hanno ulteriormente alimentato questa tendenza.Parallelamente, il settore dell’intrattenimento – che abbraccia cinema, teatri, concerti, eventi sportivi e parchi divertimento – si conferma un forte sostenitore del digitale. La praticità di acquistare biglietti online, la possibilità di evitare code e la crescente popolarità di abbonamenti digitali hanno reso i pagamenti elettronici quasi imprescindibili. L’esperienza utente, in questo contesto, assume un ruolo centrale: la possibilità di accedere rapidamente a eventi e servizi è un fattore determinante nella scelta di un metodo di pagamento.L’analisi di myPOS non si limita a quantificare questa tendenza, ma suggerisce anche alcune implicazioni chiave. Innanzitutto, evidenzia la necessità per le imprese di questi settori di investire in infrastrutture digitali avanzate e di offrire una gamma completa di opzioni di pagamento, inclusi wallet digitali, pagamenti contactless e soluzioni di pagamento rateizzato.In secondo luogo, sottolinea l’importanza di integrare i pagamenti digitali nell’esperienza complessiva del cliente. Non si tratta solo di consentire il pagamento elettronico, ma di renderlo fluido, sicuro e conveniente. Questo richiede un approccio olistico che coinvolga non solo la tecnologia, ma anche il design dell’interfaccia utente, la formazione del personale e la gestione dei dati.Infine, i dati di myPOS riflettono una tendenza globale: la digitalizzazione dei pagamenti non è un fenomeno transitorio, ma una trasformazione strutturale che sta ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono con le imprese e consumano beni e servizi. La ristorazione e l’intrattenimento, posizionate all’avanguardia di questa rivoluzione, offrono un’istantanea del futuro del commercio in Italia.

