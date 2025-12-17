Stronati nuovo presidente di TreValli Cooperlat: cambio al vertice

TreValli Cooperlat, pilastro dell’industria lattiero-casearia marchigiana e punto di riferimento nazionale per la produzione di latte, panna, burro, yogurt e formaggi, ha designato Massimo Stronati come suo nuovo presidente.

La nomina, ufficializzata dall’assemblea di amministrazione dell’11 dicembre, segna una nuova fase per la cooperativa, a seguito delle dimissioni del precedente presidente Piero Cimarelli.

Massimo Stronati, nato nel 1962, incarna un profilo manageriale di spicco, coronato da una laurea in Economia Aziendale, il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica e il Premio Vallesina per l’Imprenditoria nel 1992.

La sua traiettoria professionale si distingue per un impegno costante e significativo nel tessuto economico e sociale del territorio marchigiano.

Attualmente, ricopre incarichi di rilievo come presidente nazionale di Confcooperative Lavoro e Servizi, presidente di Confcooperative Marche e guida strategica di Interporto Marche Spa, un’infrastruttura cruciale per lo sviluppo intermodale regionale.

Il suo interesse per la comunità si estende anche al mondo dello sport, dove è vicepresidente della Pallacanestro Jesi, società che ha contribuito a fondare, evidenziando un legame profondo con le dinamiche locali.

La scelta di Stronati riflette la volontà di TreValli Cooperlat di rafforzare la propria visione strategica e accelerare il processo di evoluzione, puntando su una leadership capace di coniugare una solida esperienza cooperativa con una profonda conoscenza del territorio e una sensibilità verso le nuove sfide del mercato globale.

L’azienda sottolinea come il nuovo presidente apporti con sé un bagaglio umano e professionale di inestimabile valore, in grado di proiettare la cooperativa verso un futuro di crescita sostenibile e inclusiva.

Il percorso di Stronati si caratterizza per una visione orientata alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare, con un’attenzione particolare all’innovazione di processo e alla promozione dei prodotti locali.

La sua leadership si prefigge di rafforzare il legame con i soci, pilastri fondamentali della cooperativa, e di stimolare la partecipazione attiva di tutti gli stakeholder.

“Accolgo questo importante incarico con profonda gratitudine e senso di responsabilità,” ha dichiarato Stronati, esprimendo l’entusiasmo e la determinazione che lo guideranno in questa nuova avventura.

“Guidare una realtà come TreValli Cooperlat, che rappresenta un tesoro di competenze, valori e identità territoriale, è un onore che mi ispira a dare il massimo per il bene comune e per la crescita continua della nostra cooperativa.

” La sua visione è quella di un futuro in cui TreValli Cooperlat continui a essere un motore di sviluppo economico e sociale per il territorio marchigiano, affermando la propria leadership nel panorama lattiero-caseario italiano e internazionale.