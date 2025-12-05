Terrazza Italia (Eataly Istanbul) nella Guida Michelin Turca

Un traguardo significativo per l’eccellenza gastronomica italiana nel panorama internazionale: Terrazza Italia, il ristorante situato al cuore di Eataly Istanbul, si è guadagnato un posto nella prestigiosa Guida Michelin della Turchia, nella sezione “Recommended”.

Questa inclusione segna la prima volta che un ristorante all’interno di un Eataly, tempio del Made in Italy, riceve un riconoscimento simile in una guida estera.

L’evento, anticipatore della cerimonia di premiazione dell’edizione turca della Guida Michelin del 2026, testimonia la crescente influenza e l’apprezzamento per la cucina italiana autentica e innovativa oltre i confini nazionali.

La visione culinaria che anima Terrazza Italia è magistralmente interpretata da Claudio Chinali, Executive Chef e Direttore di Eataly Istanbul.

Il suo approccio si fonda su un delicato equilibrio tra la riscoperta delle ricette tradizionali italiane e l’integrazione di ingredienti locali, creando un’esperienza gastronomica unica che celebra la diversità e la ricchezza dei sapori turchi e italiani.

Il menu offre un percorso sensoriale che spazia da antipasti come il minestrone arricchito dal profumo intenso del pesto, al classico vitello tonnato, per arrivare a rivisitazioni creative come la parmigiana di melanzane trasformata in un elegante cannolo.

Un esempio emblematico è il “This is not a Tiramisu”, un dessert audace che gioca con le aspettative, offrendo una sorprendente interpretazione del dolce iconico, con gelato al mascarpone, salsa zabaione al marsala, l’intensità dell’espresso, la croccantezza delle nocciole e un tocco di decadenza al cioccolato.

Questa conquista di Terrazza Italia si colloca in un momento particolarmente significativo per il Gruppo Eataly, che celebra anche la tradizionale cena di Natale, un evento che riunirà fino a 1500 persone negli Eataly di tutta Italia e Europa, offrendo un assaggio autentico delle tradizioni culinarie italiane.

Parallelamente a questo successo gastronomico, Eataly continua la sua espansione globale, consolidando la sua presenza in mercati chiave.

L’apertura di Eataly Caffè Lexington Avenue a New York, un’evoluzione del format lanciato precedentemente al Rockefeller Center e a Hudson Yards, è un ulteriore passo verso la creazione di un’esperienza Eataly più accessibile e diffusa.

Il 22 dicembre, Eataly raggiungerà un nuovo traguardo con l’apertura del primo punto vendita all’interno dell’aeroporto di Parigi Orly, ampliando ulteriormente la sua rete globale.

L’espansione non si ferma all’Europa e al Nord America: il 5 dicembre è stata inaugurata Eataly West Palm Beach, il secondo store in Florida, mentre a novembre è aperto Eataly Toronto Eaton Centre, il quarto store a Toronto.

Queste nuove aperture hanno generato un impatto significativo sull’occupazione, con un totale di 430 nuove assunzioni nel Nord America, contribuendo alla crescita economica e creando opportunità di lavoro nel settore dell’agroalimentare italiano.

La strategia di Eataly si configura dunque come un modello di business sostenibile, che promuove la cultura gastronomica italiana nel mondo e crea valore economico e sociale.