Tunisia: Prezzo fisso dell’olio d’oliva per sostenere i produttori

La Tunisia, produttore storico e cardine nel panorama olivicolo globale, sta implementando un intervento normativo inedito volto a stabilizzare il commercio dell’olio d’oliva a livello primario, direttamente presso i frantoi.

La misura, formalizzata attraverso un accordo congiunto dei Ministeri dell’Agricoltura e del Commercio, introduce un “prezzo di riferimento” fissato a 10 dinari tunisini per chilogrammo (circa 3,3 euro/kg) durante la fase di molitura.

Questo valore non è statico, ma soggetto a revisioni periodiche, settimanali o in risposta a fluttuazioni significative del mercato.

L’iniziativa si colloca nel contesto del monitoraggio della campagna di raccolta e trasformazione 2025-2026 e riflette una crescente preoccupazione per la volatilità dei prezzi e il potenziale impatto negativo sui produttori, in particolare sulle piccole aziende agricole, che costituiscono la spina dorsale della produzione tunisina.

La fragilità di queste realtà, spesso marginalizzate nei meccanismi di mercato, è un fattore cruciale nella decisione governativa.

Il prezzario di riferimento non si limita a mitigare le oscillazioni dei prezzi, ma si propone di orientare il settore verso una maggiore prevedibilità e trasparenza.

Questa stabilizzazione ha implicazioni di vasta portata, estendendosi a lungo termine al consolidamento della filiera olivicola tunisina, un settore strategico per l’economia nazionale.

L’intervento governativo si inserisce in una più ampia riflessione sulle politiche agricole e commerciali in un contesto globale segnato da cambiamenti climatici, instabilità geopolitica e crescenti pressioni sui prezzi delle materie prime.

La Tunisia, consapevole del suo ruolo chiave nella produzione mondiale di olio d’oliva, cerca di modellare il mercato a proprio vantaggio, garantendo al contempo la sostenibilità economica dei suoi produttori e la qualità del prodotto.

La decisione segna un punto di rottura con approcci precedenti, aprendo la strada a possibili sperimentazioni in altri settori agricoli e consolidando il ruolo attivo dello Stato nella gestione delle risorse primarie.

Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla sua capacità di bilanciare le esigenze dei diversi attori della filiera, dalla sua applicazione rigorosa e dalla sua flessibilità nell’adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato globale.

L’iniziativa è infatti un esperimento, un tentativo di ripensare le dinamiche di mercato per un prodotto simbolo della cultura e dell’economia tunisina.