giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
RegioniVenetoCena dei Mille a Parma: Perbellini inaugura un tripudio di sapori.
Veneto

Cena dei Mille a Parma: Perbellini inaugura un tripudio di sapori.

Di Redazione CityNotizie

La sesta edizione della Cena dei Mille di Parma si preannuncia un evento gastronomico di respiro internazionale, con l’acclamato chef Giancarlo Perbellini, detentore di tre Stelle Michelin, a inaugurare la sequenza di sapori. L’annuncio, ufficializzato a Milano dalla Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, sottolinea l’impegno del territorio nell’esaltare la sua identità culinaria e il suo ruolo di eccellenza globale.Perbellini, figura di spicco nel panorama gastronomico italiano grazie alla sua Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, offrirà un antipasto inedito, concepito appositamente per l’occasione: un’armoniosa composizione di ‘Uovo, hummus, pane alle noci e uvetta, gel al tamarindo’, un assaggio della sua filosofia creativa che combina tradizione e innovazione.La sua presenza si inserisce in un prestigioso parterre di chef stellati che hanno partecipato alle edizioni passate, a testimonianza della crescente importanza dell’evento. Da Carlo Cracco a Enrico Crippa, da Norbert Niederkofler a Chicco Cerea, passando per Enrico Bartolini, Riccardo Monco, Davide Oldani e Iginio Massari, ogni edizione ha contribuito a consolidare la Cena dei Mille come un punto di riferimento per gli appassionati di alta cucina.La location, un percorso suggestivo che si snoda sotto le stelle di Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, ospiterà circa mille invitati, invitati a celebrare le eccellenze del territorio parmense. Il menu sarà un omaggio alle sei filiere agroalimentari supportate dalla Fondazione, racchiuse nel marchio Parma Food Valley, veri pilastri dell’economia locale: il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, la pasta Barilla, il pomodoro Mutti e Rodolfi, il latte Parmalat e le alici, rappresentate da aziende storiche come Delicius, Rizzoli e Zarotti.Questi consorzi e aziende, nel 2023, hanno generato un fatturato al consumo superiore agli 11 miliardi di euro, con una quota significativa derivante dalle esportazioni. Un dato, sottolineato dall’Unione Parmense degli Industriali, che posiziona la filiera agroalimentare parmense come un motore cruciale per l’economia nazionale, contribuendo in modo determinante all’export alimentare italiano, e in maniera ancora più rilevante, a quello dell’Emilia Romagna.La Cena dei Mille, un connubio di cultura, gastronomia e tradizione, è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Parma e Parma Alimentare, un progetto che ambisce a promuovere e valorizzare il patrimonio culinario di Parma nel mondo, consolidando la sua reputazione di capitale della buona cucina. L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare il legame profondo tra il territorio, la sua storia e il suo inestimabile patrimonio gastronomico.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv