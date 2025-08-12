HomeCibo & DintorniAgroalimentare italiano: +1,4% nel 2025, record di export

Agroalimentare italiano: +1,4% nel 2025, record di export

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Cibo & Dintorni
Articolo precedente
Pomodoro da industria: allarme filiera, chiesto intervento urgente del Ministero
Articolo successivo
Granchio Blu: 3,7 milioni per Veneto, Friuli e Emilia-Romagna

Nel primo trimestre del 2025, il settore agroalimentare italiano ha mostrato una resilienza notevole, con un incremento congiunturale del 1,4% nel valore aggiunto agricolo. Questo dato, corroborato dal rapporto AgriMercati di Ismea, segnala una dinamica positiva che contrasta con le incertezze del contesto economico globale e sottolinea la capacità di adattamento e innovazione del sistema produttivo.Un elemento chiave di questa performance è l’eccezionale andamento delle esportazioni agroalimentari, che hanno superato i 18 miliardi di euro, registrando una crescita tendenziale del 6%. Questo dato è significativamente superiore al 3,3% di crescita dell’export complessivo del paese, evidenziando la competitività e l’attrattiva dei prodotti “Made in Italy” sui mercati internazionali. L’incremento coinvolge una vasta gamma di prodotti di eccellenza, tra cui vini in bottiglia, caffè, prodotti di pasticceria e panetteria, spumanti e formaggi stagionati, riflettendo una domanda robusta e diversificata. L’unico settore a presentare un andamento contrastante è quello della pasta, mentre l’olio extravergine di oliva, pur mantenendo una posizione stabile, necessita di un’analisi più approfondita per comprendere le dinamiche sottostanti, considerando l’aumento dei volumi acquistati.L’inflazione dei prezzi dei prodotti agricoli, misurata dall’indice Ismea, si attesta al 2,3% rispetto al primo trimestre del 2024, riflettendo una combinazione di fattori quali l’aumento dei costi di produzione, le condizioni climatiche avverse in alcune aree e la crescente domanda. Tuttavia, rispetto all’ultimo trimestre del 2024, si registra una diminuzione del 4,1%, interamente imputabile alle coltivazioni, suggerendo un possibile assestamento dei prezzi dopo un periodo di volatilità.La fase di trasformazione alimentare, rappresentata dall’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, ha mostrato una crescita del 1,6%, un dato significativo che supera la performance del manifatturiero nel suo complesso, che ha registrato una contrazione del 3%. Questa discrepanza indica una maggiore robustezza e una capacità di generare valore aggiunto nel settore agroalimentare rispetto ad altri comparti industriali.L’evoluzione dei consumi alimentari, come rilevato dall’Osservatorio Ismea-NielsenIQ, evidenzia un aumento del 3,8% nella spesa delle famiglie rispetto all’anno precedente. Questa crescita è trainata principalmente dall’incremento della domanda di carni e prodotti ittici, ma anche di latticini, in particolare formaggi e yogurt, e di prodotti freschi come pane, sostituti, piatti pronti, frutta e verdura. Al contrario, si osserva una contrazione della spesa per vini e spumanti, e una diminuzione, dopo due anni di crescita, per l’olio extravergine di oliva, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento nelle preferenze dei consumatori o una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo. L’aumento dei volumi di acquisto di olio extravergine suggerisce una ricerca di opzioni più accessibili, senza necessariamente rinunciare alla qualità.In conclusione, il primo trimestre del 2025 si configura come un periodo di crescita e adattamento per il settore agroalimentare italiano, con performance positive in termini di esportazioni, produzione trasformata e domanda interna. Tuttavia, è fondamentale monitorare attentamente l’andamento dei prezzi, le dinamiche dei consumi e le sfide legate alla sostenibilità e alla competitività per garantire la continuità di questo percorso di crescita e valorizzazione del Made in Italy.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Tonno Rosso: Allarme Greenpeace tra Profitto, Sostenibilità e Frodi UE

Tra Profitto, Sostenibilità e Ombre: Greenpeace Svela le Criticità nell'Allevamento del Tonno Rosso e...

Mosciolo del Conero: Richiesta di divieto di pesca per il 2025

Il futuro della pesca del mosciolo, prezioso bivalve selvatico che caratterizza l'ecosistema della riviera...

Molluschicoltura a rischio: il MASAF interviene con sostegno economico.

La molluschicoltura italiana fronteggia le sfide ambientali: il MASAF interviene con un sostegno economico...

Mediterraneo a rischio: inquinamento e nuove proposte per la salvaguardia.

Il Mediterraneo, culla di civiltà e cruciale via di comunicazione, si trova ad affrontare...

Adriatico: Vertice per un Futuro Blu tra Italia e Balcani

Adriatico: un Mare da Proteggere, un Futuro da Costruire – Vertice sulla Blue Economy...

Adriatico: Un Mare per lo Sviluppo Sostenibile e Condiviso

L'Adriatico, crocevia storico e naturale, si configura oggi come un laboratorio cruciale per la...

Orta: la cozza sentinella svela i segreti del lago

Il Lago d'Orta, scrigno di biodiversità incastonato tra il Verbano-Cusio-Ossola e Novara, è al...

Melù a picco: l’occasione da non perdere per una cena sana e gustosa!

Il modesto melù, pesce azzurro per antonomasia, si rivela quest'oggi l'occasione d'acquisto più ghiotta...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.