HomeCibo & DintorniAgroalimentare italiano: record di esportazioni e resilienza nel 2024

Agroalimentare italiano: record di esportazioni e resilienza nel 2024

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Cibo & Dintorni
Articolo precedente
Pomodoro da industria: allarme filiera, chiesto intervento urgente del Ministero
Articolo successivo
Granchio Blu: 3,7 milioni per Veneto, Friuli e Emilia-Romagna

Il 2024 si configura come un anno di resilienza e crescita per il settore agroalimentare italiano, testimoniato da un incremento delle esportazioni che, superando i 70 miliardi di euro, si avvicina a livelli record e traina un miglioramento significativo della bilancia commerciale. Il dato, ripreso dal Report AgriMercati di Ismea, evidenzia una performance nettamente superiore rispetto alla stagnazione delle vendite complessive a livello nazionale, unita ad un aumento delle importazioni agroalimentari meno marcato rispetto al calo delle importazioni totali. Questa dinamica composita rafforza il surplus commerciale del settore, attestandosi intorno al miliardo di euro, segno tangibile della competitività del Made in Italy sui mercati internazionali.Le prime proiezioni Istat confermano un andamento positivo per l’agricoltura, con una crescita sia in termini di volume prodotto che di valore aggiunto. Sebbene l’annata si riveli particolarmente favorevole per la produzione di frutta fresca, ortaggi e vino, si riscontrano flessioni in comparti strategici come i cereali, l’olio d’oliva e i foraggi, probabilmente influenzati da fattori climatici variabili e da dinamiche di mercato globali.Sul fronte economico, la moderazione dei costi dei mezzi di produzione, con una diminuzione del 3,7% dell’indice Ismea, offre un segnale di alleggerimento per le aziende agricole, sebbene i prezzi dei prodotti agricoli abbiano registrato un modesto incremento dello 0,9%, riflettendo le persistenti tensioni sulla filiera. La produzione industriale alimentare ha mostrato una crescita più robusta (+1,8%) rispetto al manifatturiero nazionale, indicando una maggiore vitalità e adattabilità del settore agroalimentare.L’analisi dei consumi alimentari domestici, elaborata dall’Osservatorio Ismea-NielsenIQ, rivela un aumento dello 0,9% nel costo medio del carrello della spesa rispetto al 2023, un dato che, sebbene contenuto, segnala la persistenza di una certa pressione inflazionistica. Tuttavia, l’andamento del quarto trimestre delude questa tendenza, con un significativo incremento dei fatturati nei canali retail (+3%) trainato dalla ripresa dei volumi e da un graduale raffreddamento dell’inflazione.In particolare, l’ortofrutta e le bevande registrano una notevole ripresa, mentre i prodotti proteici animali, ad eccezione delle uova, mostrano segni di rallentamento. Si osserva un trend in crescita negli acquisti di prodotti legati alla salute e al benessere, unitamente a quelli che offrono tempi di preparazione ridotti, come zuppe e piatti pronti, indicando una crescente attenzione da parte dei consumatori verso praticità, qualità nutrizionale e nuove modalità di fruizione dei prodotti alimentari. Questa evoluzione suggerisce una trasformazione nei modelli di consumo, che pone l’accento sulla ricerca di soluzioni rapide, salutari e innovative, capaci di rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più informato e attento alle proprie scelte alimentari.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Tonno Rosso: Allarme Greenpeace tra Profitto, Sostenibilità e Frodi UE

Tra Profitto, Sostenibilità e Ombre: Greenpeace Svela le Criticità nell'Allevamento del Tonno Rosso e...

Mosciolo del Conero: Richiesta di divieto di pesca per il 2025

Il futuro della pesca del mosciolo, prezioso bivalve selvatico che caratterizza l'ecosistema della riviera...

Molluschicoltura a rischio: il MASAF interviene con sostegno economico.

La molluschicoltura italiana fronteggia le sfide ambientali: il MASAF interviene con un sostegno economico...

Mediterraneo a rischio: inquinamento e nuove proposte per la salvaguardia.

Il Mediterraneo, culla di civiltà e cruciale via di comunicazione, si trova ad affrontare...

Adriatico: Vertice per un Futuro Blu tra Italia e Balcani

Adriatico: un Mare da Proteggere, un Futuro da Costruire – Vertice sulla Blue Economy...

Adriatico: Un Mare per lo Sviluppo Sostenibile e Condiviso

L'Adriatico, crocevia storico e naturale, si configura oggi come un laboratorio cruciale per la...

Orta: la cozza sentinella svela i segreti del lago

Il Lago d'Orta, scrigno di biodiversità incastonato tra il Verbano-Cusio-Ossola e Novara, è al...

Melù a picco: l’occasione da non perdere per una cena sana e gustosa!

Il modesto melù, pesce azzurro per antonomasia, si rivela quest'oggi l'occasione d'acquisto più ghiotta...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.