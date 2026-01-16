Frutta in Guscio: Crescita e Eccellenza Made in Italy

Il settore della frutta in guscio, intriso di tradizione pasticcera e dolciaria, si rivela un motore di crescita nel panorama agroalimentare italiano, dimostrando resilienza e dinamismo.



I dati recenti, presentati da Ismea durante il Sigep World, delineano un quadro di espansione significativa: le vendite al dettaglio di prodotti confezionati hanno superato l’importo di 1,1 miliardi di euro, una crescita considerevole rispetto al 2024, segnando un incremento del 13% in termini di valore e del 6% in termini di volume (89 milioni di chilogrammi).

Questo dato riflette non solo un aumento del consumo domestico, ma anche un’evoluzione delle abitudini di acquisto, con una preferenza crescente per le forme di presentazione più pratiche e pronte all’uso.

L’Italia consolida il suo ruolo a livello globale, posizionandosi tra le prime dieci nazioni produttrici a livello mondiale, con una produzione annua che supera le 280.000 tonnellate.

Allo stesso tempo, il Paese ricopre un ruolo importante anche nel commercio internazionale, figurando al sesto posto tra i principali importatori e all’undicesimo come esportatore.

Questa complessa dinamica commerciale sottolinea la capacità del sistema agroalimentare italiano di intercettare le esigenze di mercati diversi, pur mantenendo un forte legame con le produzioni interne.



L’evoluzione delle superfici coltivate testimonia la crescente importanza strategica di questo comparto: negli ultimi cinque anni si è assistito a un aumento del 6%, un dato trainato in modo significativo dall’industria di trasformazione.



Quest’ultima, in particolare, fa affidamento su una varietà di frutta in guscio – nocciole, pistacchi, castagne, mandorle e noci – per la realizzazione di prodotti destinati al settore della gelateria e della pasticceria, settori chiave per la valorizzazione delle materie prime italiane.



Questa interconnessione evidenzia come la frutta in guscio non sia solo un prodotto agricolo, ma un ingrediente fondamentale per la creazione di eccellenze gastronomiche italiane.

Il comparto frutta in guscio, inoltre, incide significativamente sulla spesa ortofrutticola delle famiglie italiane, rappresentando circa il 6% del totale.

Un dato che indica la sua rilevanza nella dieta quotidiana e nelle scelte di acquisto dei consumatori.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari (Masaf), attraverso Ismea, svolge un ruolo cruciale nel sostenere e promuovere la frutta in guscio italiana.



Gli interventi di comunicazione mediatica e le iniziative promozionali territoriali, implementate durante eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, mirano a rafforzare l’immagine “Made in Italy” e a valorizzare le peculiarità qualitative dei prodotti italiani, contribuendo a consolidare la competitività del settore sui mercati globali.

La promozione non si limita alla semplice pubblicità, ma si concentra sulla narrazione delle storie dei produttori, sull’illustrazione dei processi di produzione sostenibili e sulla comunicazione dei benefici nutrizionali dei prodotti.



