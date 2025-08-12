HomeCibo & DintorniGranchio Blu: 3,7 milioni per Veneto, Friuli e Emilia-Romagna

Granchio Blu: 3,7 milioni per Veneto, Friuli e Emilia-Romagna

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Cibo & Dintorni
Articolo precedente
Eccellenza Casearia Italiana: Record di Esportazioni e Crescita Futura
Articolo successivo
Caseificio Garau: L’Eccellenza Sarda Conquista l’Olimpo del Gusto!

Un impulso finanziario significativo, pari a 3,7 milioni di euro, destinato al contrasto del granchio blu, è stato recentemente riassegnato a favore delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, epicentro dell’emergenza. La decisione, comunicata dal Commissario Straordinario Enrico Caterino durante un’audizione informale presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, rappresenta un ulteriore tassello nella complessa strategia di salvaguardia di un settore economico vitale per il Paese.Questo stanziamento si aggiunge a un finanziamento complessivo di 37 milioni di euro, sottolineando l’impegno continuo a proteggere le economie locali, con particolare attenzione ai pescatori e agli allevatori. Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura, ha esplicitamente evidenziato come l’intervento si riveli cruciale per evitare un potenziale collasso di un comparto produttivo che costituisce un pilastro dell’economia nazionale.L’approccio adottato non si limita alla mera eradicazione del granchio blu, ma abbraccia una visione olistica che mira a trasformare una minaccia in un’opportunità. La strategia, come sottolineato da Carloni, comprende diverse azioni sinergiche: la valorizzazione commerciale delle risorse derivanti dal granchio blu, il potenziamento del settore dell’acquacoltura, il sostegno alla sostenibilità delle imprese e la tutela dell’occupazione. L’obiettivo primario è quello di favorire la resilienza del tessuto produttivo, promuovendo al contempo la creazione di nuove filiere e la diversificazione delle attività.L’assegnazione di questi fondi aggiuntivi, come rimarcato dal Presidente Carloni, costituisce una conferma tangibile dell’efficacia della strategia implementata e un segnale positivo per il futuro. Si tratta di un esempio concreto di come la politica, al servizio del territorio, possa agire con tempestività ed efficacia, fornendo risposte concrete e misurabili alle esigenze delle comunità locali. Questo impegno a tutela del patrimonio produttivo italiano, unito a un approccio innovativo e lungimirante, rappresenta un investimento fondamentale per il futuro del Paese e per la salvaguardia del suo inestimabile capitale umano e naturale. La reazione alla crisi del granchio blu si rivela, dunque, un banco di prova per un modello di sviluppo più sostenibile, inclusivo e capace di valorizzare le risorse locali in ottica di una prosperità condivisa.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Tonno Rosso: Allarme Greenpeace tra Profitto, Sostenibilità e Frodi UE

Tra Profitto, Sostenibilità e Ombre: Greenpeace Svela le Criticità nell'Allevamento del Tonno Rosso e...

Mosciolo del Conero: Richiesta di divieto di pesca per il 2025

Il futuro della pesca del mosciolo, prezioso bivalve selvatico che caratterizza l'ecosistema della riviera...

Molluschicoltura a rischio: il MASAF interviene con sostegno economico.

La molluschicoltura italiana fronteggia le sfide ambientali: il MASAF interviene con un sostegno economico...

Mediterraneo a rischio: inquinamento e nuove proposte per la salvaguardia.

Il Mediterraneo, culla di civiltà e cruciale via di comunicazione, si trova ad affrontare...

Adriatico: Vertice per un Futuro Blu tra Italia e Balcani

Adriatico: un Mare da Proteggere, un Futuro da Costruire – Vertice sulla Blue Economy...

Adriatico: Un Mare per lo Sviluppo Sostenibile e Condiviso

L'Adriatico, crocevia storico e naturale, si configura oggi come un laboratorio cruciale per la...

Orta: la cozza sentinella svela i segreti del lago

Il Lago d'Orta, scrigno di biodiversità incastonato tra il Verbano-Cusio-Ossola e Novara, è al...

Melù a picco: l’occasione da non perdere per una cena sana e gustosa!

Il modesto melù, pesce azzurro per antonomasia, si rivela quest'oggi l'occasione d'acquisto più ghiotta...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.