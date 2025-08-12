Granchio Blu: 3,7 milioni per Veneto, Friuli e Emilia-Romagna

Un impulso finanziario significativo, pari a 3,7 milioni di euro, destinato al contrasto del granchio blu, è stato recentemente riassegnato a favore delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, epicentro dell’emergenza. La decisione, comunicata dal Commissario Straordinario Enrico Caterino durante un’audizione informale presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, rappresenta un ulteriore tassello nella complessa strategia di salvaguardia di un settore economico vitale per il Paese.Questo stanziamento si aggiunge a un finanziamento complessivo di 37 milioni di euro, sottolineando l’impegno continuo a proteggere le economie locali, con particolare attenzione ai pescatori e agli allevatori. Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura, ha esplicitamente evidenziato come l’intervento si riveli cruciale per evitare un potenziale collasso di un comparto produttivo che costituisce un pilastro dell’economia nazionale.L’approccio adottato non si limita alla mera eradicazione del granchio blu, ma abbraccia una visione olistica che mira a trasformare una minaccia in un’opportunità. La strategia, come sottolineato da Carloni, comprende diverse azioni sinergiche: la valorizzazione commerciale delle risorse derivanti dal granchio blu, il potenziamento del settore dell’acquacoltura, il sostegno alla sostenibilità delle imprese e la tutela dell’occupazione. L’obiettivo primario è quello di favorire la resilienza del tessuto produttivo, promuovendo al contempo la creazione di nuove filiere e la diversificazione delle attività.L’assegnazione di questi fondi aggiuntivi, come rimarcato dal Presidente Carloni, costituisce una conferma tangibile dell’efficacia della strategia implementata e un segnale positivo per il futuro. Si tratta di un esempio concreto di come la politica, al servizio del territorio, possa agire con tempestività ed efficacia, fornendo risposte concrete e misurabili alle esigenze delle comunità locali. Questo impegno a tutela del patrimonio produttivo italiano, unito a un approccio innovativo e lungimirante, rappresenta un investimento fondamentale per il futuro del Paese e per la salvaguardia del suo inestimabile capitale umano e naturale. La reazione alla crisi del granchio blu si rivela, dunque, un banco di prova per un modello di sviluppo più sostenibile, inclusivo e capace di valorizzare le risorse locali in ottica di una prosperità condivisa.