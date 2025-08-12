ISMEA a Macfrut: ortofrutta e scuola per i bambini del futuro

A Macfrut 2025, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) consolida il suo impegno verso un futuro alimentare più consapevole, inaugurando un allestimento dedicato alla scoperta del mondo ortofrutticolo per i più giovani. L’iniziativa, profondamente radicata nel Programma comunitario “Frutta e Verdura nelle Scuole”, non si limita all’intrattenimento, ma si propone come un vero e proprio percorso didattico esperienziale.Al cuore dell’area espositiva ISMEA, attività ludiche e formative accompagneranno i bambini alla riscoperta del valore nutrizionale e culturale della frutta e verdura. La collaborazione scientifica e operativa di CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria garantisce un approccio rigoroso e basato sull’evidenza, con ricercatori specializzati in alimentazione che affiancheranno l’esperienza pratica.Un gruppo di sei classi della Scuola Primaria Maria Pascucci di Santarcangelo di Romagna fungerà da laboratorio vivente, partecipando a laboratori sensoriali progettati per stimolare la curiosità e l’apprezzamento dei sapori. Attraverso la “mystery box” di prodotti di stagione, i bambini esploreranno le variazioni cromatiche e gustative, imparando a riconoscere la stagionalità e l’origine dei prodotti. La preparazione di una merenda sana, unitamente all’interpretazione creativa di un racconto a tema attraverso il disegno, stimolerà la loro immaginazione e la loro capacità di tradurre esperienze in forma artistica.CREA amplierà l’offerta formativa con una sessione dedicata agli stili alimentari più salutari, culminando in un assaggio guidato di prodotti freschi e di stagione, per rendere tangibile l’importanza di una dieta equilibrata. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del più ampio programma europeo volto a promuovere abitudini alimentari positive, coordinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e implementato da ISMEA.Questa partecipazione a Macfrut si configura come un tassello fondamentale all’interno del più ampio impegno di ISMEA per il dinamico comparto ortofrutticolo, un settore di primaria importanza per l’economia nazionale, con un valore di 17 miliardi di euro nel 2024, pari al 23% del totale della produzione agricola. L’Italia si distingue come leader europeo in diverse produzioni di eccellenza, come mele, uva, kiwi e nocciole, e vanta un patrimonio di 126 Indicazioni Geografiche Protette (IGP) che testimoniano la qualità e la tipicità dei prodotti. Un tessuto produttivo composto da 258.000 aziende attive, che coltivano oltre un milione di ettari, unitamente a 1.650 imprese dedicate alla trasformazione, contribuisce significativamente all’export agroalimentare italiano, generando 12,3 miliardi di euro, e proiettando l’Italia come un punto di riferimento globale per l’ortofrutta di alta qualità. L’iniziativa di ISMEA a Macfrut 2025 si pone dunque come un investimento strategico nel futuro, volto a sensibilizzare le nuove generazioni e a sostenere la filiera ortofrutticola italiana.