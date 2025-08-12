HomeCibo & DintorniIsmea, ambasciatore Copernicus: l'Italia guida l'agricoltura del futuro

Ismea, ambasciatore Copernicus: l’Italia guida l’agricoltura del futuro

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) si è distinto a livello europeo, ricevendo la prestigiosa nomina a Copernicus Ambassador da parte dell’Unione Europea. Questa designazione non è un mero riconoscimento formale, ma un sigillo di approvazione che consacra l’Ismea come figura chiave e catalizzatore nella disseminazione e nell’adozione di soluzioni basate sull’osservazione satellitare, un settore in rapida evoluzione con implicazioni profonde per il futuro dell’agricoltura e delle aree rurali.La nomina riflette l’impegno profondo e continuativo dell’Ismea nella guida verso una trasformazione digitale del settore primario. L’agricoltura, tradizionalmente legata a pratiche consolidate, sta affrontando sfide crescenti legate al cambiamento climatico, alla scarsità di risorse idriche, alla pressione demografica e alla necessità di garantire la sicurezza alimentare a livello globale. L’osservazione satellitare, resa disponibile dal programma Copernicus dell’UE, offre strumenti inestimabili per rispondere a queste sfide, fornendo dati e analisi che possono ottimizzare le pratiche agricole, migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e ridurre l’impatto ambientale.L’Ismea, in qualità di Copernicus Ambassador, si assume un ruolo attivo nella creazione di un ecosistema di conoscenza e competenza. Questo si tradurrà in un programma articolato e dinamico, che comprenderà iniziative informative volte a sensibilizzare gli operatori del settore, percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze specifiche e progetti pratici che dimostrino il valore concreto delle applicazioni satellitari. L’Istituto intende non solo diffondere la conoscenza tecnica, ma anche promuovere l’adozione di queste tecnologie da parte di agricoltori, cooperative, consorzi, enti pubblici e imprese private operanti nella filiera agroalimentare. Si prevede un focus particolare sull’integrazione di questi dati in sistemi di supporto alle decisioni, consentendo agli agricoltori di prendere decisioni più informate e mirate, migliorando la resa delle colture, riducendo gli sprechi e aumentando la sostenibilità delle pratiche agricole.La missione dell’Ismea si estende oltre la mera trasmissione di informazioni. Si tratta di costruire una rete di professionisti, ricercatori e innovatori, favorendo lo scambio di esperienze e la collaborazione per sviluppare soluzioni su misura per le specifiche esigenze del territorio italiano. L’ambizione è quella di posizionare l’Italia come leader nell’innovazione agricola basata sull’osservazione satellitare, contribuendo a plasmare un futuro agricolo più resiliente, efficiente e sostenibile per le generazioni a venire. La designazione di Copernicus Ambassador rappresenta un’opportunità unica per l’Ismea di ampliare la sua influenza e di accelerare la transizione verso un’agricoltura del futuro, guidata dai dati e dall’innovazione tecnologica.

