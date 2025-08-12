HomeCibo & DintorniIsmea: bilancio 2024, crescita e resilienza per l'agroalimentare.

Ismea: bilancio 2024, crescita e resilienza per l'agroalimentare.

Il Bilancio di Esercizio 2024 di Ismea, approvato dal Consiglio di Amministrazione, delinea un quadro di resilienza e prospettive di crescita per l’Istituto. Il documento, lungi dall’essere una mera rendicontazione finanziaria, rappresenta una fotografia dell’efficacia delle strategie implementate e della capacità di Ismea di operare come pilastro fondamentale per il settore agroalimentare italiano.Il valore della produzione, che ha superato i 90 milioni di euro, riflette un’attività dinamica e diversificata, spinta sia dall’erogazione di servizi specializzati per le imprese agricole – che includono analisi di mercato, consulenza tecnica, gestione di bandi e accesso al credito – sia dalla crescente domanda di strumenti di valutazione e monitoraggio del settore. Questo dato è particolarmente significativo nel contesto di un’economia globale in rapida evoluzione, caratterizzata da volatilità dei prezzi, cambiamenti climatici e crescenti pressioni normative.L’utile di oltre 7 milioni di euro non è da interpretarsi come un mero risultato contabile, ma come un indicatore della capacità di Ismea di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, minimizzare i costi operativi e massimizzare l’impatto delle proprie azioni. Questo margine positivo consolida la stabilità finanziaria dell’Istituto, consentendogli di reinvestire in innovazione, ampliare l’offerta di servizi e rafforzare la sua presenza sul territorio.Le “ottime performance dal punto di vista finanziario” menzionate nella nota, si traducono in un solido stato di salute patrimoniale e finanziaria, con indicatori di liquidità e solvibilità particolarmente confortanti. Questa robustezza finanziaria è cruciale per garantire la continuità operativa dell’Istituto e la sua capacità di rispondere efficacemente alle esigenze del settore agroalimentare, che si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse.L’approvazione del bilancio 2024 proietta Ismea verso il 2025 con una rinnovata fiducia, permettendo all’Istituto di pianificare interventi strategici mirati a sostenere la transizione verso un’agricoltura più sostenibile, tecnologicamente avanzata e competitiva. In particolare, si prevede un focus su:* Digitalizzazione: Implementazione di soluzioni digitali per migliorare l’efficienza delle imprese agricole, facilitare l’accesso alle informazioni e promuovere la tracciabilità dei prodotti.* Sostenibilità: Supporto alle pratiche agricole sostenibili, alla riduzione dell’impatto ambientale e alla valorizzazione dei prodotti a chilometro zero e biologici.* Resilienza climatica: Sviluppo di strumenti e servizi per aiutare le imprese agricole ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

