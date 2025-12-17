Ismea: Bilancio positivo e nuove opportunità per l’agroalimentare

L’esercizio 2024 si chiude per l’Ismea con un bilancio preconsuntivo che disegna un quadro di solida performance e prospettive di crescita, evidenziando un utile ante imposte di circa 16 milioni di euro.

Questo risultato, frutto di una gestione finanziaria oculata e di una strategia orientata all’ampliamento dei partenariati, conferma il ruolo centrale dell’Istituto nel panorama del supporto allo sviluppo del settore agroalimentare italiano.

La capacità di Ismea di incanalare e gestire efficacemente le risorse pubbliche, superiori ai 15 miliardi di euro stanziati negli ultimi tre anni dal Governo, testimonia la sua competenza e l’importanza strategica per il Paese.

Il Consiglio di Amministrazione, guidato dal Direttore Generale, ha approvato anche una revisione dei criteri di accesso ai principali bandi, proiettando l’Ismea verso un futuro improntato all’innovazione e all’inclusione.

Un focus particolare è rivolto al ricambio generazionale e all’incentivazione dell’imprenditoria giovanile e femminile, elementi cruciali per la resilienza e la competitività del settore.

La misura “Generazione Terra”, potenziata e rinnovata, rappresenta un pilastro fondamentale di questa visione.

Offrendo un premio di primo insediamento fino a 100.000 euro, piani di ammortamento dilazionati fino a 30 anni e la garanzia dell’Istituto, si mira a facilitare l’accesso alla terra per gli agricoltori under 41, promuovendo un’agricoltura giovane, dinamica e attenta alle sfide ambientali.

In parallelo, riparte con slancio “Più Impresa”, un intervento di portata significativa con una dotazione di 150 milioni di euro per il triennio 2026-2028.

Questo bando, con focus sull’imprenditoria giovanile e femminile, mira al consolidamento e all’ampliamento delle aziende agricole esistenti, incentivando il passaggio generazionale e l’adozione di pratiche innovative.

L’apertura del portale dedicato, prevista per il 19 dicembre, consentirà agli interessati di presentare le domande entro la fine di febbraio, offrendo una finestra temporale ampia per la partecipazione.

Un’ulteriore apertura strategica è rappresentata dal bando “Ismea Investe”, uno strumento finanziario esclusivo nell’ambito degli interventi dell’Istituto.

Rivolto alle società di capitali, con particolare attenzione al comparto agroindustriale, “Ismea Investe” offre condizioni agevolate e di mercato, stimolando gli investimenti e la crescita delle aziende.

L’operatività del portale è prevista per gennaio, aprendo nuove opportunità per le imprese che desiderano accedere a finanziamenti dedicati.

In sintesi, il bilancio dell’Ismea non è solo un dato economico positivo, ma anche un segnale di impegno costante per lo sviluppo sostenibile e la modernizzazione del settore agroalimentare italiano, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni e all’innovazione tecnologica.